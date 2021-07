Gran clase de periodismo

Ante lo excepcional de que los reporteros genuinos que van a las mañaneras puedan preguntar, insistir, replicar y hasta debatir con el presidente, es de celebrarse que ayer se diera un diálogo magistral entre el inflexible anfitrión y el periodista Jorge Ramos.

Los temas que trataron: la inseguridad con sus muertos y saldos de la pandemia.

–Ahora Jorge –invitó AMLO con afabilidad.

–Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionarlo, somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes.

Estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia y usted me dijo: “Este año va a haber resultados”. Después de más de un año hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón (...). Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad. Le están matando casi 100 mexicanos por día (…). Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a los expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso…

Fue la apertura.

Porque “yo no coincido contigo”, le respondió López Obrador: “Hemos avanzado.

Ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja…”.

A partir de ahí se trenzaron en afirmaciones contrapuestas y vino el segundo round:

–¿Usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia?

–No coincido contigo.

–México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al covid son más de 351 mil, según la misma página (la suma da 580 mil).

–Lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Te voy a dar ahora la información…

Ramos aprovechó la disposición presidencial a las vencidas y en el forcejeo destellaron frases como “No puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito”, “(lo) presenta como un logro, no lo es”; “Yo te voy a dar otro dato”, “Ya no hay masacres en el país”. “¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla, lo de Reynosa?”, “Son enfrentamientos entre bandas”, “Creo que te dieron mal las cifras, yo tengo otros datos”; “¿Me quiere decir que se ha manejado bien la pandemia?”, “Claro que sí, y yo te diría que mejor que en otras partes”; “Pero usted les dijo a los mexicanos que fueran a restaurantes y fondas”. “Ya eso baja el nivel del debate”. “Usted no quiso usar cubrebocas”. “Porque yo tengo una convicción y los que me ayudan son muy buenos, de los mejores del mundo…”.

Espectacular.

