La banda que dispersó la danza

Ante el comentario presidencial que deja en el misterio si es Ricardo Monreal o Martí Batres el senador a quien describió carente de principios, ideales, convicciones, mística y buenos sentimientos; un individualista que piensa solo en sus intereses porque le importan los cargos públicos, busca la manera de colarse, no habla con la verdad y, de plano y en suma: “Es un trepador, un oportunista, un politiquero”, me sumo con regocijo a la idea de que el presidente no quiera cruzarse la banda tricolor cada que le presenta sus cartas credenciales un nuevo embajador.

Nadie le preguntó ayer la razón de que no lo haga, pero él mismo lo hizo notar al responder sobre el estadounidense Christopher Landau: “Ahora cambió el protocolo, porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya. Ahora me entregan las cartas credenciales y nos reunimos. Por eso, también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera aquí. La bandera es de todos los mexicanos. La banda voy a portarla el 15 de septiembre porque, de acuerdo a la ley, hay que portarla cuando se presenta el Informe, pero ya el Informe se entrega, y cuando se reciben las cartas credenciales de embajadores, al tomar posesión del gobierno y el 15 de septiembre. Entonces, la quiero portar el 15 de septiembre”.

Le preguntaron entonces: “¿En el informe no la usará...?”.

“No”, respondió. “Pero tengo la bandera”. Y retomó lo de los nuevos emisarios: “Me reúno con ellos, con la bandera mexicana, y platicamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el embajador de Estados Unidos en México...”.

Minutos después retomó el tema: “El 15 de septiembre voy a portar la banda con mucho orgullo...”.

Comparto su criterio pero, como recordó (”de acuerdo a la ley...”), cruzársela en la entrega de cartas credenciales lo mandata la que aludió sobre el uso del Escudo, la Bandera y el Himno nacionales en sus Artículos 34 y 35:

La banda presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo federal, por lo que solo podrá ser portada por el presidente de la República, y tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color de verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado. El presidente de la República portará la Banda Presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla: I.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; II.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión; III.- En la conmemoración del Grito de Dolores la noche del 15 de septiembre, y IV.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano.

Para no contravenir tan discutible norma, que envíe al Congreso una iniciativa de reforma.