La vocera se muerde la lengua

Habilitada como vocera del vocero presidencial para exhibir “quién es quién en las mentiras”, la diputada suplente por Morena, Elizabeth García Vilchis, continúa cada semana mordiéndose la lengua porque profiere falsedades crasas.

Lleva escritos los embustes y calumnias con que se quiere desacreditar informaciones y comentarios que disgustan a sus jefes, y no es raro que su lectura del guión resulte hilarante por atropellada.

Ante las críticas que se ha ganado por afirmaciones carentes de sentido (“no es mentira, pero no es verdad” o “no es falso, pero se exagera”), el presidente López Obrador le dedicó una frase lamentable:

“La señorita no sabe leer, pero no dice mentiras…”.

Antier, al abordar la confrontación de la comunidad estudiantil y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas con la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la vocera del vocero mintió tanto que hasta modificó el calendario: dijo que el último llamado del Conacyt al diálogo fue el sábado 15, día que no existió, cuando a lo que se refería ocurrió el domingo 12 de diciembre. Y tampoco le atinó con algo sucedido “el lunes 17”, sin reparar en que estaba hablando del miércoles 15.

Dislates como esos pudieran quedar para su anecdotario, pero no la ominosa ejecución de órdenes plagadas de mentiras.

Aseguró que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, “no” ha dejado plantados a los estudiantes, cuando lo ha hecho cinco veces: “Es falso que Conacyt se niegue a dialogar, e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces. Y hasta comparan con el movimiento de 1968. Esto es completamente falso. La directora general del Conacyt ha mediado en el conflicto interno del CIDE y ha insistido en el diálogo con los estudiantes”, dijo.

Lo cierto es que ha habido un único diálogo virtual, el 7 de diciembre, como también que es la titular del Consejo quien ha pospuesto la reanudación.

García Vilchis recordó que los estudiantes condicionaron la más reciente reunión “a la firma de la renuncia” del director impuesto por Álvarez-Buylla, “lo cual rompe el principio de confianza de un diálogo incondicional”.

Omitió (y la omisión de un dato clave es una manera de mentir) que la desconfianza fue sembrada por la directora del Conacyt al designar, fuera de norma reglamentaria, un director sectario que por desdeñar, ofender y calumniar a los cideítas, concitó el repudio.

Debiera saber que el diálogo no es incondicional: de darse será fuera del CIDE (único “poder” de los estudiantes), y que no habrá solución si se necea con mantener al rechazado.

En la misma conferencia, el Presidente dijo que la Suprema Corte ordenó al INE hacer la consulta de revocación con los recursos que tiene, cuando lo que resolvió es que no puede manifestarse sobre si alcanzan o no mientras no haya certeza de que se realizará tal ejercicio.

¿Cómo clasificará eso la vocera del vocero en su morbosa sección quién es quién en las mentiras…?

El Asalto… reaparecerá el 3 de enero. Felices fiestas.