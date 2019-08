Los colados en las mañaneras

A las mañaneras acuden reales y supuestos “reporteros” que denigran el oficio que aparentan ejercer. Lo que menos buscan es información. Los hay que solo van a barbear y que quieren quedar bien con el presidente para formularle preguntas tapete para su lucimiento, fanáticos de la 4-T y mensajeros de peticionarios de todo tipo de servicios comunitarios o de plano personales.

Tomó ayer la palabra una decena de “periodistas”, en su mayoría patito, como ilustran estos ejemplos, el primero sobre contratos vigentes con Odebrecht:

–Descuidos como éste, ¿podrían meter ruido a su discurso sobre el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Qué mensaje le mandaría a los michoacanos?

–Los múltiples amparos que se han interpuesto (contra) el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y probablemente el Tren Maya, han sido interpuestas por jueces (¿) que representan grupos fácticos, económicos y políticos que ya están perdiendo el México que les correspondía…

–La 4T está combatiendo la corrupción, está obviamente quitando el huachicoleo en el gas, en el petróleo, las gasolinas y demás. Sin embargo, todavía falta algo importante, presidente: hay personal que trabaja todavía en la administración actual y que prestó sus servicios durante las administraciones pasadas...

–¿Cuál sería el mecanismo para fortalecer las demandas sociales y limpiar los ayuntamientos?, porque muchos están yendo a lo contrario de la Cuarta Transformación.

–Primero que nada, decirle que es usted muy bienvenido a nuestro estado (Sonora) ahora que nos va a visitar el lunes. Plantearle (sobre) el anuncio muy positivo que se hizo el pasado martes respecto al tema de los gasoductos (…). Le quiero plantear dos cosas: hay una escuela preparatoria de excelencia que no tiene instalaciones propias (…). Hay una científica sonorense que creó un sistema para ver literalmente el ADN. Ella lo ha querido traer para aportarlo (…) Ella me pidió que se lo planteara de esta manera…

La Medalla del Oprobio se la llevó una pobre mujer venida de Minneapolis, que hizo la última “pregunta”:

–Soy María Elizabeth Bello Caro, de El mensaje que me dieron (paisanos que residen allá): “Felicidades por su presidente, quisiéramos uno igual, como el que tienen ahora”. Le quiero decir que a nivel internacional, la imagen que tiene ahora México de verdad nos da orgullo (…) Y les dije que venía y me dijeron esto: “Mary, dale un abrazo al señor presidente”. Y les dije: “Me canso ganso que sí se lo doy”. Entonces, pues si me permite, ¿se lo puedo dar...?

El aludido entonces, que se había explayado ante todos los planteamientos, le respondió a la señora: “A ver, venga, pues”, y ella exclamó: “Pues muchísimas gracias. Y de verdad ayer también, gracias a Dios (…). Ha elegido usted un gran gabinete. ¡Gracias, señor presidente. Muy amable…”.

AMLO remató: “Bueno, un saludo a todos nuestros héroes vivientes, nuestros paisanos. Un abrazo cariñosísimo y no les vamos a fallar. Adiós, adiós, y me canso ganso...”.