Los mediocres van sobre el INNN

Mientras la UNAM se debate entre paros y amenazas morenianas, mañana viernes, a dos semanas de la visita sorpresa de los secretarios de la Función Pública y Salud al prestigiado centro de asistencia, enseñanza e investigación, sesionará la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Neurología con el propósito formal de conocer en detalle su estado y el objetivo real de hallar pretextos para descalificar a su director, el neurocirujano Miguel Ángel Celis.

Detrás de la maniobra está un pájaro de cuenta que ha venido corroyendo a la institución en su afán de imponer autoridades de tan baja estofa como él: Rodolfo Ondarza Rovira, activista del Partido del Trabajo que en 2006 fue cesado por negligencia médica y causar la muerte de un enfermo de epilepsia. Ganó un juicio laboral y fue reinstalado nueve años después. Entre 2015 y 2017 se le comisionó al sindicato, de donde fue regresado al Instituto pero no ha vuelto a “trabajar” porque inventó un intento de asesinato (dizque vio un charco debajo de su coche, se agachó a ver y descubrió que habían “cortado la manguera” del líquido de frenos). El órgano interno de control del INNN constató sus inasistencias, lo inhabilitó y volvió a correrlo. Recurrió entonces a la Función Pública y, bendita 4T, se ordenó fuera reinstalado en agosto del año pasado como médico de base, especialista C. Se le pagaron los salarios caídos de noviembre de 2017 al 21 de agosto de 2019 y sus vacaciones ordinarias y extraordinarias de cuatro años: en total un millón 66 mil 602 pesos 98 centavos. Aunque se le sigue pagando puntualmente, hasta la fecha no ha vuelto a “trabajar”.

Antier martes, uno de sus compinches, colado como “reportero” (Daniel Marmolejo, portal Voces del periodista), saboteó en la mañanera el tema de los feminicidios para mentirle al presidente con la patraña de que en ese centro se han cometido “crímenes de lesa humanidad y tortura médica, casi genocida” contra centenares de pacientes; que se favoreció a una empresa (Finix) con 622 millones de pesos por vía de las subrogaciones (el presupuesto anual del Instituto es de 800 millones, 500 de los cuales son para pagos de salarios) y soltó: “Es insostenible la presencia de Miguel Ángel Celis…”.

En la mira pues de farsantes y mediocres está el director de la institución a la que apenas hace dos semanas fue a asomarse el secretario federal de Salud.

¿Sabrá que hay una perversa maquinación contra una eminencia de la radio-neurocirugía mexicana? ¿Que el científico en capilla fue diez años director médico de la institución y es quien echó a andar el proyecto del acelerador lineal para iniciar el tratamiento de lesiones vasculares inaccesibles a la cirugía convencional (craneotomía, trepanación)?

Celis lleva en el cargo tres de los cinco años que debiera durar su gestión.

¿Se atreverá a desacreditarlo el secretario del desastre y del desabasto de medicamentos en el sistema público de salud?

Capaz que sí, ojalá que no.