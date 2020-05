Mano alzada o Fiscalía General

En plena pandemia cualquier otro tema es menor, pero los hay tan relevantes que no deben pasar desapercibidos. El de Calderón-García Luna por ejemplo, sobre quienes llueven juicios anticipados y la eventualidad de que al expresidente se le lleve a juicio penal mediante el sucio procedimiento de una tramposa “consulta popular”.

La continuación de la intriga salió de nuevo ayer en la mañanera, incitada por otro farsante de los que comunicación presidencial permite la interlocución con el hombre más prominente y poderoso de México, Andrés Manuel López Obrador.

A la insistencia en dar a García Luna por delincuente se sumó el ensalzamiento de una “periodista de investigación” inventora de falacias tan demenciales como que fue el Ejército, con su destacamento del 27 Batallón de Infantería en , quien comandó la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Diálogos en Palacio:

–Buenos días, Presidente. Hans Salazar, de . La periodista vuelve a citar que el (ex) presidente encabezaba reuniones con narcotraficantes, de acuerdo a (sic) una carta enviada por La Barbie. ¿Por qué es importante plantearle este tema en este momento, presidente, a pesar de que ayer mismo un compañero mío ya se lo había preguntado? En la población, en la sociedad mexicana, sigue la exigencia de justicia.

Usted ya ha especificado que por lo menos en nuestro país (la) va a haber, si es que así lo decide la gente, a través de una consulta. En Estados Unidos sigue la investigación contra el ex secretario de Seguridad Pública. ¿Usted estaría en esa disposición de colaboración con el gobierno norteamericano si éste pidiera la detención y eventualmente entrega del expresidente Felipe Calderón?

Esa investigación, respondió el interpelado, “según sabemos, no es en contra del ex presidente Felipe Calderón (…). Si alguien tiene información, está obligado también a entregarla, aun siendo periodista. Esta periodista ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional y valiente, es una mujer excepcional. Si ella lo decide, puede aportar esas pruebas. De abrir nosotros una investigación, ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana; y no sólo para su caso, sino que se le pregunte a la gente sobre abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, pero eso lo tendría que decidir la gente…”.

¿Acaso está de adorno el fiscal general de la República?

El provocador insistió en azuzar pero AMLO remató: “Vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la Presidencia”.

Al fin abogado, Calderón tuiteó:

Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes (...). No hay consulta que valga. Respete mis derechos (…). Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo.