Mañosa reculada de López-Gatell

Bastó que el presidente López Obrador dijera que los padres de niños que padecen cáncer tienen derecho a manifestarse contra la falta de medicamentos oncológicos para que Hugo López-Gatell, el bribón, inepto y veleidoso subsecretario federal de Salud, afirmara poco después de concluir ayer la mañanera:

“Que esas mismas personas carezcan de medicamentos también es doloroso, y en ese sentido considero absolutamente legítimo, lo he dicho múltiples veces, lo acaba de decir el presidente, es la postura de nuestro Gobierno. Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones; es absolutamente legítimo, tenemos un sentimiento de solidaridad, de empatía con esos padres y madres familia…”.

Con sus propias palabras, hay que descontar a los que tanto agravió con esta declaración en Canal 22:

“¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones y cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio…”.

Su descarado cinismo le hace olvidar el especial interés que tuvo en denostar a sus engañados con el señuelo de los medicamentos cuando, sin que viniera al caso ni se lo preguntara nadie, espetó:

“Aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos que quede registrado: este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe golpe, golpe de Estado, y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado, más como una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta ola de simpatía de la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”. Y negó de manera categórica la escasez: “Crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Es una mentira”.

Su jefe, sin embargo, lo había ya desmentido así:

“Tienen los padres de los niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr”.

El mandatario anunció que la próxima semana se informará sobre la adquisición de los medicamentos a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, y confió en que por fin se contará con esos fármacos. Dijo además que “nuestra embajadora en Japón logró que un laboratorio elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento del cáncer infantil”.

Pese a su servil reculada y sin repetir la estupidez de que la protesta de los padres es golpista, López-Gatell neceó:

“Lo que denuncié y lo sostengo es que tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano”, vileza que, precisamente, le caracteriza…

