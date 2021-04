Se pitorrean de la investidura

El presidente aludió ayer a su desafuero, del que “me sacó a flote el pueblo”, y se preguntó: “¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos…?”.

Dalila Escobar, de El tiempo de Coahuila, le había planteado el tema Salgado, por lo que comentó: “Sí, pero está comparando su caso con el de Félix Salgado Macedonio...

–Sí, dije: ‘guardadas las proporciones…’, replicó AMLO.

La periodista quiso continuar: “¿Por qué considera usted…/

Fue interrumpida por el abucheo de farsantes con derecho de apartado colados como “reporteros” en las mañaneras, a quienes el presidente aplacó: “¡No, no, no, está bien, es que está bien. Ella me pregunta, tiene todo su derecho, yo también y además, como es el tema que suponen los conservadores que me afecta, pues ella, que es periodista y que tiene que hacerlo, me pregunta sobre el tema, porque hoy mi opinión sobre lo de la Corte y mi opinión sobre Félix, esa es la nota”.

Dalila hizo ver: “No, presidente. Aquí también se trata de respeto, y no lo están teniendo aquí estas personas, pero no me voy a detener en eso...

“Sí –atajó López Obrador–, pero estas personas son compañeros y todos nos vamos a entender bien y ya. Serenidad y paciencia”.

Compañeros, en efecto, pero de viaje de la 4T, no de periodistas genuinos, los integrantes de la banda de lambiscones han llevado la capacidad de arrastre y el culto a la personalidad a extremos cuasi pornográficos. Ayer uno de ellos, (Héctor Tlatempa, del muladar Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación), reveló su miserable condición humana con la torpe lectura de una nota que le preparó la oficina de comunicación presidencial:

–Precisamente con todos estos temas que ahorita está usted tocando, que la verdad son importantes, resaltar en este sentido: usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema. Como usted lo acaba de decir, precisamente el pueblo que a usted lo rescató, lo ayudó, lo ha apoyado, pues tiene preguntas importantes que hacerle. Le pide a usted, se han estado manifestando, por ejemplo, afuera del INE, pidiendo por lo menos la renuncia de Lorenzo Córdova. En este sentido, ¿usted cree que debe desaparecer el INE?, institución basura, creada, primero, por Carlos Salinas de Gortari, y el TRIFE, en donde los magistrados ganan más que usted, violentándose así la Constitución Política. ¿No sería mejor crear una nueva institución de selección mediante el voto por elección popular y que sea creada con ciudadanos y solamente utilizada cuando haya una elección y que sea temporal y no permanente?, ya que son –y disculpe la palabra– parásitos de la sociedad…”.

Otro pobre diablo se presentó así:

“Primer presidente de la Cuarta Transformación, su servidor, Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial”.

Lo más penoso de todo es que López Obrador no se da por ofendido y hasta les contesta…