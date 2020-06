Tan cerca y tan lejos de Macuspana

De acuerdo con el programa y si los aguaceros no impiden viajar por carretera, el presidente López Obrador estará el viernes en Tabasco para ver el avance de la construcción de la refinería en Dos Bocas y ese mismo día, en Veracruz, atestiguará el de la ampliación del aeropuerto de Coatzacoalcos.

No creo que se dé tiempo para visitar su natal Tepetitán, y menos que recorra 37 kilómetros para ir a Macuspana, no solo porque este municipio figura entre los cinco del país donde menor cumplimiento ha tenido el llamado a evitar la movilización y siga las recomendaciones contra la COVID-19 (“Eso sí calienta. Un llamado paisanos, no me gustó eso”, comentó en la mañanera de ayer), sino porque medio centenar de sus paisanas, allí precisamente, están que trillan contra él, contra el gobierno estatal y contra la Comisión Federal de Electricidad.

Hace pocos días, varias de las costureras que montaron una fábrica en las afueras de esa localidad subieron al ciberespacio un video en el que una, sumamente contrariada, le reprochó que les cortaran la luz.

Activista de causas nobles y sobre todas la femenina, mi excompañera de escuela de periodismo y amiga para siempre, Sara Lovera, jamás ha dejado de reportear y platicó con Alicia, quien con impresionante arrojo expresa la indignación colectiva.

Bajo el título ¡Usted será el directo responsable!, advierten costureras a AMLO, Sara cuenta en su portal SemMéxico que se “les ha cortado una y otra vez la luz, a pesar de tener un contrato de fabricación de tapabocas y 11 años funcionando. No se quiebran. Tienen entre 18 y 35 años, hijos e hijas, y el mismo López Obrador les ofreció apoyo, pero como se ve ‘no cumple, a pesar de que lo ayudamos entrenando a 180 jóvenes de Construyendo Futuro’. Tampoco les han ofrecido nada en medio de la pandemia…”.

Alicia Jiménez Hernández advierte: “No nos vamos a dejar, ya hemos sufrido mucho”. La fábrica se llama Exótica Textiles. Hoy, estas costureras militan en la asociación civil México Despierta.

¿Por qué le deben a la CFE 130 mil pesos?: “Durante mucho tiempo hicimos uniformes, entregamos bien y a tiempo”. Pero con el nuevo gobierno les quitaron ese contrato y ahora “la Secretaría de Salud nos paga una miseria”.

Piden que no se deje morir su empresa, producto de su creatividad (el plan de negocios lo palomeó el IPN); consiguieron el terreno, superaron hasta encarcelamientos y “aprendimos de la resistencia civil que practicó el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Alicia en el video, y a Sara que la Secretaría de Economía del estado las eliminó del convenio de los uniformes.

Le insiste al presidente:

“Usted es el inmediato responsable de lo que pase. No olvide este mensaje. Desde hoy, la cooperativa Exótica Textiles se declara en resistencia civil, así que por favor, le estamos pidiendo que tome cartas en el asunto. No vamos a permitir que nos corten la luz...”.

Y asegura que López Obrador, desde la campaña, les prometió que las apoyaría.