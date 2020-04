Una juarista petición a AMLO

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha dejado claro que su gremio no pide al gobierno federal apoyo extraordinario alguno y menos “salvar” a las empresas, sino que a las que tienen ya serios problemas de liquidez, se les conceda una prórroga para la presentación de sus declaraciones anuales de impuestos. No se busca, enfatizó, disminuciones a las obligaciones fiscales, pero sí facilidades para que puedan cumplir.

“Estamos a unos días de presentar nuestras declaraciones fiscales. Nunca hemos pedido, no hay una sola petición, disminución de impuestos ni salvar empresas ni apoyos extraordinarios. Pedimos plazos para empresas con problemas”, precisó en radio con Azucena Uresti. Y en referencia a otras naciones, dijo: “Parecería que los países han decidido no tanto cuidar la deuda sino el impacto económico y la sobrevivencia de las personas, las empresas y la sociedad en general”. Las medidas que ha emprendido la Federación “las aplaudo pero no son suficientes”, lamentó, y recordó que otros gobiernos han destinado del dos al cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto (en EU hasta el diez por ciento) para disminuir los efectos económicos de la pandemia, apoyar la sobrevivencia de las empresas y, consecuentemente, de sus trabajadores.

Ante la crisis generalizada, el CCE quiere se permita diferir “de inmediato” y por seis meses la presentación de la declaración del ejercicio 2019 de las personas físicas y morales, o dividir el impuesto en doce pagos y sin recargos; la disminución de pagos provisionales del ejercicio 2020 y la cobertura de impuestos hasta en 12 parcialidades, así como establecer un procedimiento “expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA” y que los contribuyentes puedan “temporalmente” compensar saldos a su favor durante el año en curso. Esto les representaría un mínimo de liquidez para preservar las fuentes de empleo.

En su petición formal, el organismo recordó que sus demandas empatan con sugerencias de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos a la que México pertenece, y que la Secretaría de Hacienda aplicó las recomendaciones de la OCDE para el paquete fiscal de 2020.

Por sensata que parezca o sea, la petición fue bateada. Pese a que no se le pide condonación y sin que viniera a cuento, el presidente López Obrador afirmó que en el periodo neoliberal no se pagaban impuestos.

“Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación, ¿y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, a campesinos y para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares? Quisieran que aplicáramos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, crédito del FMI, pedir que el pueblo se apriete el cinturón, subsidios fiscales, salvamentos…”.

¿Pues quién o quiénes le pidieron eso…?