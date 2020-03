Una verdadera cacería de brujas

Atribuir a “los conservadores” la indignada reacción a su provocadora venta de cachitos de lotería para la falsa rifa del avión presidencial el día en que se verificará la más tumultuaria manifestación de mujeres contra la violencia de género y el incremento de los feminicidios, ha sido el mayor de los errores que viene cometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero dijo ayer: "Fíjense, cómo nos confunden, yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9, el paro que se promueve del movimiento feminista, y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. De repente, en las redes sociales un grupo vinculado a un partido de… ¡se ofenden!: que por qué van a empezar a distribuirse los boletos. Además hasta groseras.

Entonces, no. No va a ser el lunes (sino) el martes. No se puede caer en ninguna provocación. El conservadurismo está muy irritado, muy molesto por los cambios, por la transformación...".

Respaldado por gacetilleros adictos a su causa y con derecho de apartado en el salón donde ofrece sus conferencias mañaneras, AMLO no puede contener la aversión que le provoca una demostración de libertad gestada por un grupo antes poco perceptible de veracruzanas que se nombran Brujas del mar, detrás de quienes imagina una conspiración derechosa.

El que admitiera que no reparó en que el 9 ninguna se mueve resultó peor que la ofensa original porque dejó ver cuánto subestima la preocupación que carga la mayoría de la población que él preside (el censo corroborará que hay en México más mujeres que hombres).

Las aludidas no tardaron en reaccionar con lo de la imprudente venta de huerfanitos el lunes:

@brujasdelmar. ¿A cuánto cachito de madre? Otro. ¿No es más grosera la indiferencia y la indolencia de ignorar a todas las mujeres que haremos un paro para que se nos escuche, para que se reconozca que la violencia de género nos está rebasando? El presidente sigue pensando que pedir atención a esto es un ataque.

@VanessaBauche.- Sr Presidente Marché vs el desafuero, voté x..Luché x..y aquí seguimos! Tiene razón; Nos faltan amor y moral. Y donde anda ud? Debería estar orgulloso de las mexicanas q hemos logrado unir al país para pedir Paz! No somos sus enemigas! Eso sí podría recordarlo?

Del trío gatilleros de la tecla que le son devotos, uno de ellos (los otros malandrines son Carlos Pozos y Sandy Aguilera), el pobre diablo sin más oficio ni beneficio que arrastrarse para lamer los presidenciales pies y llamado Marco Antonio Olvera, llegó ayer a pedir que se investigara a quienes suponen "financían" (ignorante, desconoce que la palabra no lleva acento) la movilización del domingo (previo al 9 en que ninguna se mueve) y mencionó a Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo (es Mariana, estulto), Fernando Belazaurán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo y Frida Guerrera

Alentada por la 4T, con las del mar arranca una verdadera y protofascista cacería de brujas…