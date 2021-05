Aterciopelado y ficticio cerrón

En videos, el emparejamiento de una camioneta a la de Mario Delgado fue terso y cordial.

El líder de Morena tuiteó el viernes: “Nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa. Así la situación en este Estado, qué lamentable. Nos encontramos bien…”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para como están las amenazas, los atentados y la matazón de políticos, el dicho encaja en la violencia que azota varias regiones del país, ni se diga Tamaulipas, donde la de bandas del narcotráfico (no alcanza a la que pudre Michoacán) se tornó endémica.

El hecho que el estado lo gobierne un “adversario” que la 4T tiene en su lista de encarcelables le dio a Delgado el insidioso ingrediente “así la situación en este Estado…”. Insidioso porque, con saldo blanco, tal situación parece no ser tan “lamentable”.

Por los videos, ni leve ni grave “amenaza” hubo en el emparejamiento de las camionetas.

La Secretaría de Gobierno estatal dice que se escucha un diálogo entre ocupantes de ambos vehículos pero no se ven las “armas largas” que menciona el dirigente. “Asimismo, en la camioneta donde argumentan que estaban los hombres armados, hay un tripulante en la parte trasera de la misma unidad y en todo momento muestra una actitud pasiva, y tampoco se observa que esté apuntando con algún arma”.

El quejoso reaccionó mal:

Asegura @fgcabezadevaca (Francisco García Cabeza de Vaca) que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video”, expresó.

Lo cierto es que ese mismo día el mandatario, lejos de estar escondido, caminó en distintos lugares por calles donde se realizan obras y estuvo acompañado por funcionarios y reporteros.

El cuento de las “armas largas” está prendido de un alfiler sin punta: homónimo, el hijo del periodista Carlos Domínguez (que fue asesinado hace un año) afirma que el conductor de la camioneta que alcanzó a la de los morenistas blandió por su ventanilla un cuervo de chivo. Afirmación endeble, ya que de su lado no había nadie a quién amenazar y no se ve hacer nada semejante a los pasajeros que quedaron frente al costado izquierdo de la camioneta del dirigente de Morena. Uno inclusive muestra las dos manos y al final unos y otros se despiden con amabilidad.

Quienes tomaron en serio esta cosa fueron dos consejeros del INE: Lorenzo Córdova, tuiteó: Toda forma de violencia es inaceptable en una democracia porque es contraria a la lógica de convivencia tolerante y respetuosa en la que se funda. Va toda mi solidaridad a @mario_delgado por la agresión sufrida. ¡No a la violencia! Y Ciro Mirayama: Toda mi solidaridad con el presidente de Morena @mario_delgado. No a la violencia, venga de donde venga contra ciudadanos y actores políticos con independencia de su militancia. Toda agresión y acto de amedrentamiento daña la coexistencia pacífica que nos merecemos.

Pero quien le dio el mejor sentido fue el ex Vicente Fox: Acúsalos con sus mamás, Mario, esa es la estrategia de seguridad del presidente…