Contra Murayama para minar al INE

Usan la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda contra desafectos… e instituciones.

El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda va también sobre instituciones, como se ve en su intento de involucrar a funcionarios del INE en imaginarias operaciones ilegales.

Se trata de socavar la confianza en la autoridad a cargo de la estulta consulta que el lópezobradorismo quiere imponer como “juicio a los expresidentes” y que quién sabe si atraerá a los 37 millones 411 mil ciudadanos requeridos como mínimo para ser vinculatoria (en junio votaron por Morena 16.7 millones y con sus aliados alcanzó poco más de 25).

Peniley Ramírez descubrió que la UIF investigaba al consejero Ciro Murayama, a su esposa, a la artista Lila Downs y a otros por la venta de un departamento de dos cuartos para comprar una casa cuyo vendedor fue igualmente “examinado”.

La columnista publicó que la Comisión Nacional Bancaria envió dos peticiones de la UIF a los bancos para que entregaran los “movimientos financieros, créditos y transacciones de todos ellos y de Farah Munayer, asesora de Murayama” y esposa de René Miranda, director del Registro Federal de Electores, y que entre los investigados estaba una hermana de este, su madre, un colaborador y un diseñador gráfico que les compró un terreno en 2019.

Para la autora de Linotipia (hoy en Reforma, antes en El Universal), “el origen de la indagatoria parece estar, formalmente, en que en algún momento de los últimos siete años vendieron o compraron una propiedad”.

Murayama le opinó que parecía una “persecución política” (él y Lorenzo Córdova han sido crucificados en las mañaneras).

El titular de la UIF, Santiago Nieto, tuiteó: Falso que haya instruido una investigación vs Murayama o Downs. Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPs que se aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado pero, hizo ver Peniley, “algunos lectores consideraron que el posicionamiento desmentía la historia y otros creyeron que la confirmaba, como suele suceder con los extraños desmentidos confirmatorios que casi todos los días se publican desde fuentes oficiales del obradorismo…”.

Nieto le confirmó las investigaciones, pero negó que Downs estuviera incluida.

Este sábado, la periodista informó que la UIF da por cancelada la indagatoria: un oficio “llegó a los bancos el martes 29 de junio, con fecha del día anterior (…). Tenía el mismo formato que la solicitud de indagatoria financiera (…), pero instruía: Se solicita dejar sin efectos y cancelar el oficio (…) de fecha 24 de junio de 2021, por lo que no se deberá remitir a esta autoridad la información solicitada. La UIF se desistió así de una indagatoria que, en respuesta a mi artículo, dijo que no existía (…). Otra vez: no pero sí, pero ya no…”, comenta Peniley, quien concluye:

“No sé por qué la UIF inició la investigación, por qué dijo que no lo había hecho ni por qué la canceló. Pero creo que la indagatoria a un consejero del INE es un asunto de interés público…”.

Con razón a la UIF se le ve como el cuerno de chivo de la 4T.

