Contra la CNDH hasta la ignominia

Que deje a otro su escaño el senador que alienta una ridícula “defensoría del pueblo”.

Presuroso, acorde y oportunista con las descalificaciones que desde la cima del gobierno federal se dedican a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el senador morenista Félix Salgado Macedonio aporta en un tuit su gotita de veneno: CNDH por ser omisa ante el caso de los 43 de Ayotzinapa en Iguala; ¿cuánto cobra? ¿A quién le sirve este señor de la CNDH? ¿cuál es su presupuesto y en qué lo gasta? Hay que formar la Comisión Defensora del Pueblo sin presupuesto del gobierno; verdaderamente autónoma y no palera.

Las tres afirmaciones debieran avergonzarlo porque

a) Lejos de ser omisa, la institución ha trabajado hasta los resquicios el múltiple homicidio y, entre otras sugerencias, recomendó (¡desde finales del año pasado y no se le ha hecho caso!) que la ex Procuraduría General de la República y actual Fiscalía General enviaran a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck más de un centenar de restos óseos hallados en el basurero de Cocula para su identificación genética.

b) Siendo uno de los tres representantes de Guerrero ante la Federación, su nivel de conocimiento es ínfimo, ya que el presupuesto puede consultarlo cualquiera (hasta él si se lo propone) vía internet, y

c) Una comisión dizque “defensora del pueblo” sin presupuesto gubernamental sería un tribunal inconstitucional destinado a que lo financie la delincuencia organizada que Salgado Macedonio, por haber sido inexplicablemente alcalde de Acapulco, bien sabe cómo se las gasta.

Abominable engendro “del neoliberalismo”, como la imagina el Presidente de la República, la CNDH vuelve al centro de atención porque, ante la falta de respuesta a sus recomendaciones para que no se cancele el Programa de Estancias Infantiles y la embestida política en su contra, decidió plantear el caso ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo que motivó que Andrés Manuel López Obrador volviera a calumniarla: “No vamos a aceptar nosotros una recomendación.

¿Saben qué están pidiendo?, que reconozcamos a las estancias infantiles, que están subvencionadas. ¿Se acuerdan lo de ABC? Es una subvención que dio el Seguro Social a particulares; entonces no había los cuidados para la seguridad de los niños. Y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales. Que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos y no voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos, nadie, pero si ellos son irresponsables, nosotros no…”.

Y repitió la mentira de que la Comisión “se quedó callada” frente a la tragedia en la Guardería ABC, cuando lo cierto es que en 2009 señaló responsabilidades del entonces director general del IMSS, del presidente municipal de Hermosillo y del gobernador de Sonora.

Pero si el presidente no lo sabe, mucho menos Félix Salgado Macedonio.