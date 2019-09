Encinas, sentado en una bomba

Tomar en serio las voladas ponen al subsecretario de Derechos Humanos en grave aprieto.

El viernes afloró una información que dinamita los primeros pasos de la 4T rumbo a una explicación distinta a la "verdad histórica". Avalada por el subsecretario Alejandro Encinas y admitida por el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, la nueva búsqueda pasó en junio por encima de leyes y reglamentos con el traslado clandestino de un confidente preso en Chilpancingo a una cárcel federal (y femenil) de Cuernavaca, sin constancia oficial de autorización

Intrigante, la trama es deslumbrante y la protagonizan, además de Encinas y Rosales, el ex policía comunitario Eliseo Villar Castillo (asegura saber el paradero de los estudiantes); Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan y el periodista Sergio Ocampo Arista (el viernes de la noticia lo quisieron detener ministeriales de la Fiscalía General de la República), de la radiodifusora XEUA Gro.

Alejandro Encinas declaró: "Hemos mantenido relación no solamente con esta persona (...), con el informante. Tenemos ubicado el sitio...". Y Rosales dijo a Ciro Gómez Leyva para radio y tv: “Es una información que efectivamente nos la dio más o menos hace dos meses, ¿verdad? Se está trabajando, se está procesando y la Comisión para el Acceso a la Justicia está verificando esos datos en terreno, está haciendo los estudios...".

El sitio, el terreno aludido es al que, en entrevista con el periodista en apuros, se refirió el presidiario, luego de afirmar que tres Guerreros Unidos (presos también) le dijeron dónde están los restos: “Participaron directamente en el caso, no puede haber duda. Es un punto muy diferente y lejano de Iguala. Los muchachos fueron trasladados a donde los enterraron. Se los llevaron en el autobús, ya asesinados...".

Un cuentasazo, pues.

El problema no es la patraña (quizá la mentira se la contaron así), sino lo que el informante dijo a Ocampo Arista: "Acá al penal ya vino (24 de septiembre) Vidulfo molesto a decime que le baje de güevos; que aceptara un convenio con mis compañeros para que nos trasladen a otro lugar y me presentaran a personas que querían convenir conmigo. Que quiere preparar a los muchachos para sus declaraciones. Que tienen que entregar información de tercera mano para que no salgan ellos culpables ni recaiga el delito sobre nadie. Le digo que eso es manipulación. Que si tiene compromiso. Se molestó mucho...". En Morelos, la reunión "fue con el licenciado Alejandro Encinas, con Barrera, Vidulfo y trabajadores de Encinas. Yo pedía que se hiciera una minuta por escrito y me dijeron que era un tema muy confidencial y que ellos eran personas de autoridad, que no tenía por qué haber esa desconfianza...".

Ciro hincó el diente: "¿Lo sacaron de manera ilegal, clandestina, escondido? ¿Qué no es lo que tanto le reclamaban a Tomás Zerón y por lo que lo quieren meterlo a la cárcel por (...) hacer una diligencia en el río San Juan?

Puntilla: el vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que el gobierno estatal no autorizó ni expidió ninguna orden de traslado...