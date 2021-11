Hacienda, incapaz para el abasto

Justo que AMLO suavizara su reproche a Salud y el InSaBi por la carencia de medicamentos.

El airado reclamo presidencial al desabasto de medicinas, además de la admisión de un problema negado desde 2019, encuera a los encumbrados de la 4T que con o sin responsabilidad en las adquisiciones, como Hugo López-Gatell, cometieron la bajeza de acusar de “golpistas” y telenoveleros a quienes demandan todo tipo de medicamentos y en especial a los padres de niños con cáncer.

La desgracia comenzó al ser dinamitado el sistema de compras consolidadas que encabezaba el IMSS, la cancelación del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el adefesio que pese a su absurdo y redundante nombre ha sido la desgracia de centenares de miles de enfermos y de sus familias.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto. Esto es para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”, descargó Andrés Manuel López Obrador.

Pero no son el secretario de Salud ni el director del InSaBi a quienes mejor les queda el saco, excepto por desinformar a su jefe, pues el desabasto se debe a que la tarea que hacía muy bien el Seguro Social se le endosó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.

El pretexto fue que había corrupción de funcionarios, laboratorios y distribuidores, delito por el que no hay consecuencias administrativas ni penales.

Para buscar medicamentos en el mundo se apeló a la ONU, a riesgo inclusive que algunos o muchos comprados quién sabe dónde no estén aprobados por la Cofepris y en perjuicio de las farmacéuticas nacionales.

Quizá por eso, mientras había un bloqueo de padres de niños con cáncer en el Aeropuerto Internacional de CdMx, AMLO suavizó al día siguiente: “Se malinterpretó. Es que lo dije de una manera un poco fuerte (…). Se pensó que era un regaño al secretario de Salud”, expresó, y explicó que al volver de Nueva York fue abordado por una quejosa de la falta de medicamentos contra el cáncer.

“La señora, con muy buenas intenciones, me hizo el planteamiento en el avión para las medicinas para el cáncer. Entonces me dice ‘no tenemos los medicamentos en el Seguro, ¿qué se va a hacer? Porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos’. Eso antier, y ayer me salió, porque yo siempre digo lo que pienso…”.

Tuvieron entonces que decírselo en persona para que hiciera su primer ejercicio público de crítica a sus achichincles, lo cual abre la pregunta de si Alcocer, Ferrer o alguien más le informaron que desde mayo de 2019 hay desabasto, por más que el miserable López-Gatell y algunos de sus diez “intelectuales” de confianza sostuvieran que se trataba de una maniobra de “la derecha” y de los “neoliberales” para tumbar a su gobierno (¿y qué tal los legisladores y legisladoras morenistas que se burlaban de los manifestantes?).

A dos años y medio del colapso medicinal, conviene releer la renuncia-denuncia de Germán Martínez al IMSS para constatar el fondo hacendario de esta calamidad sanitaria.