La manzana podrida de Adán Augusto

El presidente de la República niega que su secretario de Gobernación haga… lo que hace.

La reportera Adriana Estela Flores planteó ayer en la mañanera “los actos que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que han sido muy criticados por promover abiertamente la revocación de mandato y señalar que no le importaría que el INE lo despidiera de su cargo por esta situación, que ha sido calificada como una violación abierta a la veda electoral porque promovió en diversos estados la consulta revocatoria…”.

El presidente inquirió sobre el origen de la inquietud y la periodista respondió: “Sectores de oposición”.

Antes de contestar sobre el funcionario, López Obrador comentó que “el INE, el juez (sic), no ha actuado con rectitud”, y que “solo se impide que participen los que están a favor de la transformación”, pero “no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones (y también se expresan dirigentes de partidos), hay campañas, y el INE no dice nada”. Por ejemplo “el gobernador de Coahuila (Miguel Ángel Riquelme), del PRI, llamando a que nadie participe. Eso es no solo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no solo violatorio de la veda, sino es violatorio del espíritu y de la letra de la Constitución…”.

Sobre tal premisa, mintió:

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios (…). Que no se confundan, él no está haciendo campaña (ni sobre la consulta ni en busca de la Presidencia). De todas maneras, si hay denuncias en su contra, que la autoridad competente resuelva…”.

Sin embargo, este fin de semana ese alto funcionario no solo confesó que viajó para defender “ya saben qué” y previno a “ya saben quién”, sino se encueró:

“En Coahuila inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí Coahuila dirá no está solo Andrés Manuel” (a lo que siguieron coros de “¡No está solo/ No está solo…!”).

Y en la otra entidad:

“No es ni siquiera eso que se llama revocación de mandato, que de revocación no va a tener nada el 10 de abril. Es la revolución de las conciencias que inicia desde Sonora…”.

Si se le creyera al presidente, ¿qué “responsabilidad” de gobierno cumple Adán Augusto López haciéndola de jilguero en el desesperado activismo de Morena por publicitar la caprichosa consulta?

Como al gobernador que llama a no votar el domingo, al secretario de Gobernación aplica lo que el presidente juzga “no solo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no solo violatorio de la veda, sino es violatorio del espíritu y de la letra de la Constitución”.

No así, desde luego, a los particulares que marcharon en una veintena de ciudades, ya que la prohibición de cacarear en favor o en contra de la inútil revo-rati-ficación y hacerle propaganda al gobierno rige únicamente para la totalidad de servidores públicos y para los partidos…