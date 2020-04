SOS: Pagos de luz a plazos, Manuel

Si la CFE condona 11 mdp a sus clientes en Tabasco, debiera conceder prórrogas en el país.

Hace un año, la Comisión Federal de Electricidad arrancó en Tabasco el programa Adiós a tu deuda para condonar a medio millón de usuarios lo que debieron pagarle durante 25 años: 11 mil millones de pesos.

Pese al descalabro financiero, también les concedió la tarifa más baja del país (1F).

Aquella condonación, que aún está en puntos suspensivos, permite sugerir al director de la CFE, Manuel Bartlett, que aplique hoy en todo el país, no desde luego la misma receta, pero sí un plan de prórrogas para el pago del servicio sin cortar la luz.

Inobjetable su razonamiento: “Hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra; que tiene 90,000 trabajadores, que debe de pagar salarios a todos y tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad y no puede hacer condonaciones”, dijo y se comprende.

Pero los estragos económicos que está generando la pandemia impone el otorgamiento de plazos para el pago no solo de servicios públicos, sino de impuestos y tarifas.

El endeudamiento de los tabasqueños y el actual clamor para que la CFE condone o conceda prórrogas tienen explicaciones muy distintas: la suspensión de pagos en Tabasco fue promovida por el entonces candidato perdedor de las elecciones estatales, Andrés Manuel López Obrador, en tanto que las peticiones de hoy se basan en los efectos devastadores de la pandemia en la economía de los diversos sectores sociales.

La condonación a los tabasqueños fue anunciada por el gobernador Adán Augusto López Hernández (ex priista, ex perredista, ex coordinador de la campaña por la gubernatura de AMLO en 1994) a mediados de 2019 en términos como estos: “Se le pone punto final al adeudo de 11 mil millones de pesos que durante décadas los tabasqueños hemos sostenido con CFE”. Y prometió que se regularizarían los pagos por 300 millones de pesos de las dependencias estatales.

Para la CFE, “con este convenio se verán beneficiados más de 500 mil usuarios que actualmente presentan adeudo con CFE, además de que se pretende promover la cultura de pago y se asegurará el servicio de energía eléctrica a través de la mejora en la infraestructura eléctrica”.

Sin embargo, el movimiento del no pago en esa entidad persiste y la “resistencia civil” ahora corre a cargo de la oposición perredista y priista: 170 mil usuarios aceptan el convenio propuesto pero unos 350 mil se rehúsan porque, aducen, les llegan cobros desmesurados. El 10 de febrero reciente La Jornada dio cuenta de que el dirigente de Morena culpó a la CFE del problema “porque no está actuando a la altura de las circunstancias”, y que los empleados de la empresa ven al usuario como súbditos, como enemigos y están “mal organizados” en los 17 municipios. “En comunidades chontales de Tabasco los indígenas ya colocaron anuncios avisando que están en resistencia civil, en los que dicen: Aviso a la CFE: no hacer cortes. Zona en conflicto”.

Hoy, don Manuel, la “zona de conflicto” es todo México…