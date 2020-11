¡Vade retro!, Luis Videgaray

Papelazo ministerial: acusarlo de “traición a la patria” solo provoca carcajadas.

Le preguntaron ayer al presidente sobre la versión de que la Fiscalía General de la República formalizó una petición de captura contra el exsecretario Luis Videgaray.

Andrés Manuel López Obrador contestó:

“Sí, sí. Me informaron que se hizo una solicitud en este sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente. En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Esa es una función del juez, que no admite, porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía, del Ministerio Público”.

–¿Qué opina de que en esta acusación, en esta solicitud de la orden de aprehensión, se le esté acusando, entre otros delitos, de traición a la patria?

–No tengo conocimiento, la verdad, sobre cómo se está presentando la solicitud al juez para dictar la orden de aprehensión, no tengo conocimiento más que lo que se dio a conocer en los medios, que sí es cierto. En este caso la Fiscalía solicita al juez dictar orden de aprehensión y el juez regresa el expediente, eso es cierto. Y sí leí que uno de los presuntos delitos es de traición a la patria, pero hay que ver si ese es el motivo o cualquier otro para regresar a la fiscalía el expediente. No tengo más conocimiento sobre eso...

Minutos después, la Fiscalía desmintió parcialmente la versión periodística y al Presidente:

“El Ministerio Público Federal no ha recibido de Juez de Control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis V”. Y aseguró que “cuando el resultado de las acciones de la FGR en este asunto puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información…”.

¿A quién creer?

Cada vez desconcierta menos que López Obrador, quien ha dicho que los presidentes son los “mejor informados” de México, dé por hecho cosas que resultan desmentidas por otras instancias de gobierno e instituciones públicas y privadas que manejan otros datos. Y no es la primera vez que la FGR se deslinda de lo que tiene todos los visos de ser cierto, lo mismo la médula de su acusación que ser la fuente de las filtraciones (ocurrió con la ilegal difusión de la declaración ministerial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya).

Pero si no son nuevas las contradicciones y/o desmentidos entre el presidente y algunas instancias oficiales públicas y privadas, lo que ahora sorprende es que al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, en vez de acusarlo como probable responsable de crímenes específicos, digamos robo, asesinato, corrupción y todo lo que se le pretenda imputar, le quieran colgar una estupidez aplicable a un irredento neoliberal réprobo: su imperdonable pero evidentemente indemostrable “traición a la patria…”.

Jajajajaja