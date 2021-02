Candidatos 2021: rebelión en el PRI y Sí X México condicionará apoyos

El escenario ideal de la alianza PRI-PAN-PRD-Coparmex podría estarse cayendo; los mensajes del equipo de Claudio X. González han aumentado el tono quejoso y amenazantes porque las primeras listas de candidatos a diputados del PRI decepcionaron a las agrupaciones de centro-derecha: no fueron liderazgos sociales, sino cuotas de poder para viejos políticos y ahora hijos de tercera generación.

Las quejas se han dirigido contra Alejandro Moreno Cárdenas Alito en función de presidente formal del PRI y de José Murat Casab como el verdadero poder en el tricolor. De nueva cuenta las cuotas de poder han acaparado las listas de plurinominales y no se dejó ningún espacio para líderes sociales reales. En este contexto, el beneficiado del reparto del pastel priista y la exclusión podría ser Movimiento Ciudadano, donde sus listas plurinominales podrían incluir a figuras del debate social.

En el PRI recuerdan que el partido quedó en manos de Alito por decisión directa en 2019 del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando convocó --citó, más bien-- a los aspirantes Alito y José Narro, pero con preferencias por el campechano. El exrector de la UNAM, en realidad, no fue convocado, nadie le avisó y el mensaje de Peña quedó fijado a favor de Alito.

Con el poco poder que le quedaba después de la debacle generalizada de julio de 2018, Peña Nieto alineó a los gobernadores como el poder en el PRI, aunque, claro, todos ellos controlados por su grupo comandando por Luis Videgaray Caso y Aurelio Nuño Mayer. En realidad, no fue todo el Grupo Peña, sino la selecta élite mexiquense, con el gobernador Alfredo del Mazo Maza como el representante peñista. Por ello aparecen hoy en la lista de pluris dos personajes del mando Peña: Ricardo Aguilar Castillo, un operador electoral; y también llegará en la próxima legislatura Cristina Ruiz, la dirigente de la CNOP impuesta por Peña Nieto, los dos como cuotas del gobernador Del Mazo.

En este contexto, Alito y Murat estarían jugando las piezas de Peña Nieto para el 2024: no soltar el PRI y perfilar posiciones para el pre-precandidato Del Mazo Maza, del Grupo Atlacomulco. Lo interesante de esta jugada son los nuevos hilos de poder el fortalecimiento del PRI de Peña Nieto para 2024 vía Del Mazo, el apoyo indirecto y hasta ingenuo del PAN y del PRD y sobre todo la mancomunidad fortalecida con la Coparmex y Claudio X. González, dos de los adversarios de confrontación directa con el presidente López Obrador.

Sin embargo, el grupo Sí X México (SXM) ya envió el mensaje de que podría no apoyar a los priistas, primero porque no mostraron sensibilidad política con las listas de plurinominales y segundo porque no han exhibido un compromiso real contra la corrupción. En su último comunicado Sí X México anunció la aparición de su plataforma y obligará a los partidos y candidatos a suscribirla como propia, destacando declaraciones claras y abiertas de 3 de 3 en transparencia y otra similar contra la violencia.

El grupo Sí X México le quiere quitar la agenda legislativa a los partidos y pasarlas por el filtro de la “agenda ciudadana” no partidista. Hasta ahora no se han aclarado cuales son los apoyos comprometidos o las alianza establecidas, pero SXM está moviendo la política electoral en función de sus intereses dominados por grupos empresariales de centro-derecha y quiere que los partidos se olviden de sus agendas electorales y asuman la de SXM.

En los hechos, SXM carece de estructura territorial electoral, se basa nada más en la mezcla de membretes y sólo podría ayudar a financiar algunas campañas, pero hasta ahora los partidos aceptaron un compromiso verbal. El 3 de marzo difundirá SXM su agenda y ahí se verá si se consolida la alianza opositora de partidos con la derecha empresarial.

SINALOA 21. Como en política hay que atender hasta el movimiento de las hojas por el viento y más en tiempos electorales, el informe de cuatro años de trabajo del DIF de Sinaloa mandó el mensaje de trabajo social efectivo como saldo del gobierno priista de Quirino Ordaz Coppel. La presidenta estatal del organismo Rosy Fuentes de Ordaz ofreció resultados de polìtica social de largo plazo. En los hechos, una parte de la aprobación al gobierno estatal se basa en el trabajo del DIF, sobre todo en estos meses de pandemia y exigencias sociales de sectores vulnerables. La labor y resultados del DIF de Sinaloa contrastan con la ausencia total de labores similares a nivel federal.

