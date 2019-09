Habrá 4T sólo con nuevo modelo dedesarrollo/política económica/Estado

La principal contradicción de la 4T radica en apelar a una nueva etapa de la historia con el mismo modelo de desarrollo y la misma política económica; las posibilidades estrechas están a la vista: PIB igual al del ciclo neoliberal y política social equiparable con el Programa salinista de Solidaridad.

Los sueños de grandeza del Tratado de Libre Comercio del presidente Carlos Salinas de Gortari quedaron en utopía porque sólo abrió las fronteras comerciales para exportar más, aunque pagando el costo de la desindustrialización que regresó al país a su pesadilla de país maquilador.

Los deseos lopezobradoristas de construir una nueva etapa nacional podrían quedar atascados en el pantano del viejo modelo de desarrollo.

Hay cuando menos dos realidades que atender, de acuerdo con dos cuadros elaborador por el investigador Arnulfo R. Gómez:

1.- El saldo de 24 años de TLC fue positivo en exportaciones, aunque ha tenido que pagar el costo de mayores importaciones y un saldo deficitario en balanza comercial. Pero lo más grave fue el retroceso, de acuerdo con algunas cifras de 2001 a 2017:

* El PIB mundial de México bajó de lugar 9 al 18.

* La participación de México en el PIB mundial cayó de 2.65% a 1.1%

* El lugar de México en el PIB per cápita bajó del lugar 31 al 712.

* Aunque subió en volumen de exportaciones, su participación bajó un tercio de punto porcentual.

* El porcentaje de productos mexicanos en la exportación total disminuyó de 45% a 39%.

* Como país de destino de inversión extranjera cayó del lugar 8 al 18.

* En nivel de competitividad mundial bajó de lugar 34 al 51.

2.- El viejo y obsoleto modelo de desarrollo no puede hacer crecer la economía más de 2.5% y por lo tanto no funciona en la competencia en la globalización. Los índices de competitividad mundial en la economía, procesados por Gómez, dibujan un México sin modelo de desarrollo ni capacidad productiva para competir en el mundo:

* De las 126 variables de competitividad que señalan niveles de desarrollo de los países, México apenas tiene ventaja en 18 y desventaja en 108.

* En el índice general de competitividad está en lugar 51, con otros países de nivel similar al mexicano se localizan entre los 25 más importantes.

* En el rubro de requerimientos básicos, México y tiene lugar 68.

* Dentro de los requerimientos básicos, México tiene lugares sotaneros: 123 en calidad de las instituciones, 127 en confianza en los políticos,120 en trámites y regulaciones, 62 en infraestructura, 43 en ambiente socioeconómico y 76 en educación primeria y salud.

* En promotores de la eficiencia tiene en lugar 47.

* Y dentro de este rubro: lugar 80 en educación superior y capacitación, 70 en eficiencia de mercado, 105 en eficiencia de mercado laboral, 36 en desarrollo de mercado financiero, 71 en mercado tecnológico y 11 en dimensión del mercado (por el tamaño de la población).

* En factores de innovación México está en lugar 51.

* En complejidad para los negocios en 49.

* Y en innovación en 56.

Y falta seguridad, rubro en el que México está en los últimos lugares, tomando en cuenta que la seguridad es vital para el desarrollo de los negocios.

Para tener una oportunidad de fijarse como lugar para hacer negocios en la globalización y subir las posibilidades de PIB y riqueza qué repartir, México necesita un nuevo modelo de desarrollo y una nueva política económica que lo haga salir de la trampa de la maquilización nacional. Seguir en el mismo modelo es el camino más seguro para mantener las mismas cifras de la mediocridad productiva.

Y para ser competitivo, México también requiere que el nuevo modelo de desarrollo lo coloque, cuando menos, entre los primeros 15 lugares de competitividad.

A partir de estos datos se percibe por qué México debe rediseñar modelo de desarrollo/política económica/Estado rector o concluir de antemano que la 4-T será un fracaso.

Revancha contra Bush Jr. En el 2001 el presidente Bush Jr. se fijó la meta de derrocar a Sadam Hussein. Y para ello tramó con el premier inglés Tony Blair la mentira de que Irak había comprado aluminio para armas de destrucción masiva en Níger. La CIA no apoyó esa interpretación. Y consultada, la agente operativa de campo Valerie Plame sugirió que su esposo, exembajador en Níger, fuera a investigar. A pesar de ello, Bush engañó al Congreso y mintió sobre el aluminio, Enojado, el exembajador publicó un artículo de desmentido en The New York Times. En venganza, el vicepresidente Cheney aprobó como venganza la revelación de Plame como agente de la CIA. El caso fue que la agente fue cesada. Hoy regresa como candidata demócrata al Congreso. Si llega, su conocimiento de la CIA dará dolores de cabeza a los republicanos.

Política para dummies: La política está en la realidad fría de los números, no en el calor de las pasiones del discurso.