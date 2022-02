Sucesión 24: el PAN enredado en su laberinto; sin candidato propio

audima

En su edición semanal No. 9, la revista digital Palacio Nacional 2024 (https://indicadorpolitico.com.mx/?p=15975) enfoca un primer vistazo a los escenarios electorales del PAN, después de la victoria contundente de Vicente Fox en 2000, de la victoria apretada de Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y su derrota en el 2012 ante el PRI.

El analista Armando Reyes Vigueras hace un recuento de la participación electoral del PAN en votaciones presidenciales y destaca de manera significativa aquel año de 1976 en que el partido se fracturó por la irrupción empresarial vía el ejecutivo privado José Ángel Conchello Dávila, la influencia del grupo Monterrey y la ruptura de los Garza Sada y seguidores con el gobierno de Echeverría por la expansión del Estado y la política exterior hacia Cuba y Chile, además del propio asesinato del jefe empresarial Eugenio Garza Sada.

A 45 años de ese error político histórico, el escenario del PAN no es el mejor. Concluye Reyes Vigueras:

“Es cierto que esta cercanía con el sector empresarial anti AMLO pudiera representar el acceso a los recursos necesarios para una campaña que le ayude a obtener votos, pero no contar con una candidatura atractiva pudiera dar al traste con este esfuerzo, pues –resumiendo un poco lo dicho en este texto— el PAN es hoy un partido que ha perdido su base electoral, con conflictos internos, cuestionado hasta por sus propios exmilitantes y sin un plan B para remontar posiciones y recuperar espacios perdidos.

“Por lo anterior, no sería de extrañar que no postule candidato propio en 2024 y caiga en brazos de quien le indiquen sus nuevos aliados, sean los de 'Sí por México', el PRI o el PRD, o hasta Movimiento Ciudadano, pues Dante Delgado no ve con malos ojos apoyarse en el membrete azul para tratar de ganar dicha elección".

En su editorial institucional, la revista Palacio Nacional 2024 plantea el desafío de la reforma electoral en el tema central de la capacidad presidencial de designar al candidato de su partido y los conflictos que han estallado en el partido en el poder desde las designaciones presidenciales de 1976. En este sentido, plantea la necesidad de implementar el mecanismo de elecciones primarias como votaciones de candidatos a presidente de la República y senadores para romper de cuajo la herencia nefasta del sistema político priísta que le otorga al presidente en turno la facultad metaconstitucional y personal de imponer la candidatura oficial.

El analista Samuel Schmitd profundiza el conflicto entre el presidente de la República y el líder senatorial morenista Ricardo Monreal Ávila en su texto “El efecto Monreal” y refiere el segundo poder metaconstitucional del jefe del ejecutivo federal que consiste en el derecho de veto a un candidato ajeno a sus confianzas, si es que no puede o no quiere privilegiar el dedazo directo.

El politólogo Diego Velázquez desarrolla un tema que ha venido estando en el ambiente político desde el 2012 y que define como el factor Putin o la capacidad del presidente ruso para intervenir con todo su poderío cibernético en zonas de su interés geopolítico, sobre todo porque es la hora en que Estados Unidos no pudo frenar el intervencionismo cibernético de Putin en las elecciones del 2016 a favor, según algunas revelaciones periodísticas, de la candidatura de Donald Trump.

La oferta de contenido editorial de Palacio Nacional 2024 incluye la revisión de Rafael Abascal de las tendencias electorales y conflictos en la elección de gobernador de Oaxaca por su importancia en la elección presidencial, además de textos de Francisco Gómez Maza, Guillermo Buendía, Patricia Campos y Gerardo Lozada, y un texto histórico que recuerda la sucesión presidencial de 1928 y el referente histórico de que ahí habría nacido el modelo político transexenal del maximato del presidente Plutarco Elías Calles, un hecho que bien pudo no haber sido tan estricto porque el papel del jefe máximo de la revolución fue muy corto y en 1936 fue arrestado por el presidente Cárdenas y enviado al exilio a Los Ángeles, California, de donde regresó como caudillo desarmado.

Política para dummies: la política es un proceso histórico progresivo que más vale no olvidar por su potencialidad conflictiva.

Indicador Político se suma al ambiente de sucesión presidencial 2024. Inscríbase a la red de WhatsApp de la revista digital semanal Palacio Nacional 2024: Ana Karina Sánchez López, anakarinasl@hotmail.com WhatsApp: 55-1058-6460 y consultar www.indicadorpolitico.mx

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.