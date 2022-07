Caro Quintero, las elecciones y Estados Unidos

Sin duda este gobierno está consciente que necesita con urgencia justificar su permanencia en el poder, sobre todo ahora que se avecinan las compañas electorales rumbo al 2024, para las que faltan escasamente poco menos de un año.

El descontrolado estado de violencia, el desabasto de medicinas, la alarmante recesión económica que vive el país, entre muchos otros factores, tienen contra las cuerdas al Presidente de la República, poniendo en un serio riesgo la continuidad de su proyecto de nación.

El otorgamiento de becas y apoyos, el frustrado intento de investigación al expresidente Peña así como la reapertura del caso Colosio por la Fiscalía General de la República, ni de cerca han servido para lograr el placebo que desesperadamente necesita la 4T para convencer al pueblo que están llevando a cabo los cambios que tanto prometieron.

La detención de Rafael Caro Quintero acontecida apenas ayer 15 de julio resulta muy oportuna.

En principio, le da la oportunidad al Presidente López Obrador de congraciarse con su homólogo estadounidense Joe Biden, sobre todo después de haber hecho campaña boicoteado la cumbre de Las Américas y con el sucesivo disgusto de este, el cual no pudo ocultar del todo en la reunión sostenida entre ambos el pasado 12 de julio en Washington, DC.

En segundo lugar y, sin duda el que más le interesa al mandatario mexicano, es que con la aprehensión del capo se puede generar un cambio de percepción positivo en el electorado en cuanto al triunfo de esta administración en el combate a la delincuencia y la corrupción.

No obstante, naturalmente surgen cuestionamientos en el sentido de ¿Por que sí pudieron detener a Caro Quintero pero dejar en libertad a Ovidio Guzmán? o ¿Por qué detenerlo hasta ahora y no antes, cuando está visto que este no contaba con la logística armamental del hijo del Chapo?

La realidad es que en las circunstancias que haya acontecido la detención de Rafael Caro Quintero, esta es positiva desde el punto de vista del acatamiento a las leyes y de la observancia y cumplimiento del Estado de Derecho y, sin lugar a dudas, le otorga una medallita a la actual administración ¿Con esta sí le alcanzara? Veremos.

Como siempre un placer saludarlo esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad ¡hasta la próxima!