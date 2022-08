Carreteras sin vigilancia y en manos de delincuentes

¿En manos de quién estamos?. Viajar a otros estados por carretera ya no es tan placentero. Y mucho menos seguro. En un recorrido desde Mazatlán hasta León, créanlo, ni una sola patrulla de la Guardia Nacional se observó. La falta de presencia para brindar seguridad en las carreteras es más que evidente. Y si los cuatro estados que se tocaron se supone que están en “focos rojos” por la inseguridad, imagínese lo que pasa en otros en los que supuestamente hay tranquilidad. En el recorrido por el sur de Sinaloa, cero patrullas. En Nayarit, nada. En Jalisco, tampoco, y en Guanajuato, igual. En los cruceros carreteros de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, donde constantemente se reportan asaltos, balaceras y cuerpos sin vida tirados al lado de la carretera, no se observó ni una sola de las patrullas. Precisamente en el cruce de la carretera Jalisco-Guanajuato-Aguascalientes, desde hace tres años se construyó un nuevo cuartel militar que alberga a la Guardia Nacional. Ni siquiera ahí se ve presencia. No hay quién vea, por parte del gobierno, por la seguridad de las familias que transitan en sus vehículos por la carretera. Nada. En los cuatro estados recorridos pareciera que el Gobierno dio vía libre a los delincuentes. La advertencia a quienes circulan por las carreteras es evitar viajar de noche y no pararse por ningún motivo en plena carretera. También no viajar por pueblos aledaños a las grandes ciudades ante el riesgo de ser asaltado. Antes, recorrer pueblo por pueblo el estado de Michoacán era una maravilla. Lo mismo viajar “puebleando” en Guanajuato. Pues hoy ya perdimos esa libertad. Vaya, ni siquiera se recomendó viajar de León a Aguascalientes, porque los delincuentes son quienes mandan en esas carreteras. Hemos perdido la libertad de tránsito. Y pareciera que ha nadie le importa. ¿En manos de quién estamos?

Le ponen nombre a quién o quiénes pudieran relevar al alcalde Luis Guillermo Benítez en la presidencia municipal de Mazatlán. La posibilidad de que deje el cargo cada vez toma más fuerza. Y esto abrió un abanico de nombres que podrían ser tomados en cuenta. Nombres que tienen como sello principal ser “amigos” del gobernador Rubén Rocha Moya. Así es como surge el nombre de Manuel de Jesús Guerrero, “El Meni”, actual dirigente de Morena en Sinaloa y reconocido por su cercanía con Rocha Moya. Los catedráticos Pedro Brito y Arturo Santamaría, ambos jubilados de nuestra máxima casa de estudios y hombres identificados con Rocha Moya. Si “El Químico” tuviera oportunidad de designar su relevo sería Nayla Velarde, su oficial mayor. Pero se ve difícil.

Hay elementos suficientes para que la Auditoría Superior del Estado confirme que la compra directa de luminarias por 400.8 millones de pesos fue a todas luces ilegal. Violentó el reglamento y la Ley de Adquisiciones. Eso está claro. Las denuncias ya están presentadas. La ASE ya cuenta con elementos sobre el tema. Y el fútil argumento del alcalde de que quienes lo acusan son porque tienen otros intereses, escupe al cielo. “El Químico” es quien se ha buscado todo esto. Su falta de respeto a las leyes y su argumento de que es “amigo” de López Obrador coinciden con lo que manejó Estrada Ferreiro. Y éste ya está desaforado.