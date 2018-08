Carta a Brian Cashman, gerente general de Yanquis

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Ese tipo es muy viejo… Ya tiene más arrugas que calzoncillo de taxista”… Pacomio.

Mi apreciado Brian: Hace tiempo no nos vemos, pero aquí tengo una foto tuya reciente, y estás completamente calvo. No me digas que eso se debe a las angustias que te producen tus Yanquis, vía Medias Rojas, que este año han sido y son de órdago, especialmente lo de la actual visita a Boston.

En Yankee Stadium la cosa ha ido bien, con tus Yanquis ganadores cuatro veces, frente a dos del Boston. Pero en Fenway Park, ¡qué horror!, los han pasado por las armas en cinco oportunidades, incluso tres en la actual serie de cuatro juegos que terminaban anoche, nada menos que frente a David Price 11-6, 3.97. Bueno, tú y los tuyos igualmente iban bien con el japonés Masahiro Tanaka, 9-2, 3-84.

Frente a los Yanquis, los bostonianos se crecen. Como el viernes, cuando Rick Porcello estuvo como nunca. Le lanzó a 28 bateadores, uno más que el mínimo, y ese fue Miguel Andújar, en el tercer inning, cuando sacó jonrón. Ganó 4-1, en 2.15 horas, el juego más corto del año. Hizo 86 lanzamientos, nueve strikeouts y retiró en fila a los últimos 21 yanquis que enfrentó.

Como sabes, fanáticos de los Yanquis hay en todo el mundo. Casi a diario me escriben desde Estocolmo, Dean Cohen; no tan asiduos, Richardine Pietro, de Brisbane, Australia; Adolfo Stool, de Jerusalén, y otros de muchos sitio más. A todos doy explicaciones.

Como a ti: Puedes estar tranquilo. Los de Boston van a ganar el divisional, tus Yanquis, clasificarán de todas maneras, y cualquier cosa puede ocurrir. Quizá ellos lleguen ya cansados de ganar juegos y tus Yanquis se cuelen por ahí, por ese cansancio, rumbo a la Serie Mundial…

¡Digo yo, ¿no?!

Por ahora, lo mejor que puedo desearte, y que me perdone mi amigo Álex Cora, es que hayas ganado anoche, que tus peloteros disfruten el viaje a Chicago y que a partir de esta noche ganen en el Guarenteed Rate Field (mucho más agradable era escribir Comiskey Park, ¿verdad, Brian?).

A ti, personalmente, te deseo lo mejor de lo mejor, Juan Vené.-

RETAZOS. Medias Rojas-Yanquis disputarán serie de tres juegos en Yankee Stadium 18, 19 y 20 de septiembre; y otra vez chocarán, para cerrar la temporada, en Fenway Park, 28, 29 y 30…

¡Amanecerá y veremos!...

Los Astros les recordaron la Serie Mundial pasada a los Arrogantes Dodgers, en su propia casa, y los bajaron del primer lugar en la división, donde se montaron los Diamondbacks. Todavía ayer, tarde-noche, jugaban una vez más los de Houston en Los Ángeles…

El dominicano, tercera base, José Ramírez (Indios), era líder en robos de bases ayer, con 26, antes del juego en Anaheim. En extrabases, también era primero, 64; y segundo en jonrones, 32…

¡Vas bien, muchacho, vas bien!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.