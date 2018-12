Carta a Mariano, diferente a Carew

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE).- “El Santo de los engripados es San Francisco de ¡Achííís!”… Armandina Cisneros de Uslar.

Mi querido Mariano Rivera…: Te veo hoy en un viaje sin escalas a Cooperstown.

En mis gestiones para prepararme lo mejor posible he conversado con 53 de los electores y uno solo me dijo que no votará por ti. Explicó…: “Los cerradores y sus récords son una farsa, un cuento. ¿Cuántos juegos salvó Mariano Rivera haciendo solo un out de los 27, cuántos salvados se acreditó recibiendo la pizarra con ventaja hasta de tres carreras y haciendo solo tres outs?”.

No le discutí, Mariano, porque no era mi misión. No obtener tú el ciento por ciento de los votos, sería continuar con la tradición. Nunca lo ha logrado nadie. Así es la vida.

Tuve la suerte de disfrutar tu carrera intensamente desde tu llegada a Nueva York en 1995. Cuando abrían la puerta del bullpen, por allá por las bardas del leftfield de Yankees Stadium, en el palco de la prensa dábamos por concluido el juego. Te llamábamos Tiro Seguro.

Naciste con esa habilidad especial que producía un lanzamiento juguetón con el esfuerzo para tirar la recta. Los bateadores se pasaron 19 años tratando de descifrarte, sin lograrlo.

Hecho de menos mi visita diaria al clubhouse de los Yankees en el Yankee Stadium y mi escala a la entrada a la derecha, donde estaba tu locker. Ahí fue donde me dijiste…: “Me estoy preparando para el retiro. Uno debe que llegar a ese momento seguro de lo que quiere y con los conocimientos necesarios para lograrlo. Voy a ser predicador evangélico. Para eso estoy estudiando con todo mi corazón”.

Me sorprendió agradablemente la revelación, y cuando lo publiqué fue una sorpresa muy grande para los lectores. Eres la calidad de persona que necesita el Señor en esas labores. Tú has sido un caballero todo el tiempo, diferente a tu compatriota, Rod Carew, quien no pudo con la fama y el dinero y se convirtió en maligno, peligroso, terrible.

Mariano…: Te aprecio y te admiro como siempre. Espero que tu familia, tus seguidores religiosos y tú mismo sean muy felices. No veremos en Cooperstown. Abrazos, Juan Vené.-

RETAZOS.-

** Estamos en plena votación para elegir a los inmortales 2019 al Hall de la Fama de Cooperstown. Podemos enviar la planilla del caso hasta el 31 de este mes a las 00:00 (media noche)…

** Los candidatos que logren más del 75 % de los votos (somos alrededor de 500 electores), es decir, los que serán entronizados, serán dados a conocer el martes 22 de enero a las seis de la tarde…

** La ceremonia de elevación va a ser el domingo 21 de julio, y la línea aérea panameña Copa, organizará vuelos especiales, directos desde Panamá hasta la capital del estado de Nueva York, Albany, lo más cerca de Cooperstown con aeropuerto adecuado…

** Otros con mucho chance son Édgar Martínez, Todd Helton y Andy Pettitte.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.