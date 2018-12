Carta a Satchel Peige: el gran lanzador negro

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE).- “Aquel cadáver era enterrado metros más abajo que lo acostumbrado, porque el difunto era muy buena gente solo en el fondo”… Dick Secades.-

Mi apreciado Leroy…: Después de más de seis décadas investigando tu historia y oyendo el ambiente, puedo afirmar que la más conocedora afición del beisbol considera que eres el más admirable de todos los lanzadores, incluso sobre Cy Young.

Razones sobran. Young ganó 511 juegos en Grandes Ligas, y tú quizá 600, quizá 700, quizá más. Nadie lo sabe, porque lo que llamamos Ligas Negras nunca llevó un registro serio, por lo que están perdidos en la historia muchos box scores. O quizá fueron juegos realizados sin siquiera un anotador oficial.

Pero cuentan las precarias páginas deportivas de los diarios impresos para las comunidades negras de Estados Unidos, que lanzabas a veces un juego antes de medio día con un equipo y con otro diferente uno más por la tarde y muchas veces tiraste dos nueve ceros en un mismo día. Incluso, una nota de prensa sin box scores, ni nada más, dice que lograste dos no hits en una sola fecha… Te confieso que no lo creo.

Pero provoca creer todo lo que cuentan de ti, como aquello de que pusiste a un pelotero de tu equipo arrodillado al lado del home con un cigarrillo en la boca, el cual tumbaste con un rectazo, sin que la pelota tocara a tu compañero.

O aquello de los tres en bases, cuando ordenaste a infielders y outfielder acostarse en la grama, mientras lograbas tres strikeouts seguidos.

Me provoca creer que una vez lanzaste con los ojos vendados y Yoshua Gibson al bate, y lo fulminaste con tres strikes seguidos.

La prudencia aconseja no creer en tales historias, pero la emoción y la admiración por ti obligan a creerlas.

Te mando hoy esta carta, porque hace ahora 70 años se desbandaba la Liga Nacional Negra, porque los mejores peloteros eran llamados a Grandes Ligas, que hacía un año les había abierto sus puertas.

Tú sigue como siempre aceptando lo que inventan de ti. Y te deseo lo mejor de lo mejor ahora y siempre, estés donde estés… Abrazos, Juan Vené.-

RETAZOS.-

** En 1947, cuando las Grandes Ligas abrieron sus puertas a los peloteros negros, después de medio siglo de discriminación, lo que esperaban en las Ligas Negras no era que aceptaran peloteros negros en los equipos de blancos. Para los negros era más significativa la presencia de un equipo de todos negros en cada liga grande. Los ejecutivos blancos argumentaron que no habían sedes disponibles, aun cuando Kansas City era una buena plaza del beisbol negro, igual que Newark, New Jersey…

** Lo mejor fue lo que ocurrió. Dos equipos de negros no hubieran sido integración, sino todo lo contrario, la continuación de la discriminación en la competencia blancos contra negros, lo que sonaba muy atractivo, pero solo superficialmente.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.