Carta a la FIFA, el mayor poder en este mundo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El futbol es como la vida, pero mejor”… Alexis Ortiz.-

Mi querida doña FIFA…:

Me la imagino toda respingada, sonriente, elegante como toda dama que se aprecie, y disfrutando el éxito que va siendo su Mundial de Futbol.

Soy espectador entusiasta del futbol. Más de una vez he detenido mi automóvil para ver un juego de niños o un juego sabanero de adultos.

Ahora, en la categoría de profesionales, solo me agrada lo muy bueno. Me encantaba el ballet de Brasil cuando Pelé, me emocionan las alegres muchachas campeonas de Estados Unidos, me satisface por completo la bravura y la rapidez de los mexicanos y me gusta ver jugar a Alemania, Inglaterra, España, Argentina, Uruguay y Colombia.

Nunca me gustó Maradona, ordinario y tramposo en el juego, drogadicto. Me preocupa que lo dejen meterse en las actividades del futbol actual.

Señora FIFA: siempre he dicho que Ud. tiene más poder que 40 o más de los gobiernos de países de esta bolita que llamamos mundo. Menos mal que no se le ocurre dar golpes de Estado.

Y ahora Alexis Ortiz, quien es experto en futbol, me dice que en su seno hay más países miembros que en las Naciones Unidas.

Cuando hablo y publico de sus poderes y éxitos, algunos culopicosos me restriegan en la nariz que ha habido corrupción de sus ejecutivos. Lo que aprovecho para recalcarles que cómo estará Ud.de fornida y bien formada para haber expulsado a los corruptos hasta llevarlos a la cárcel y seguir tan campante como Johnny Walker Black.

También resalta sus éxitos la locura de Bud (Postalita) Selig, tan incapaz como su sucesor, Rob Manfred. Selig fue tan mal informado, que pretendió copiar con las Grandes Ligas el Mundial de Futbol. Una torpeza mayor, digo yo, ¿no?

De los 32 países en esta etapa final del Mundial 2018, no menos de 20 son de máxima calidad. En el beisbol, quizá siete, cuando mucho, ocho.

Espero que el actual Mundial, señora FIFA, siga tan exitoso como hasta ahora, y que mejore cada cuatro años.

Reciba Ud. como prueba de mi admiración, un respetuoso abrazo, acompañado de un beso en la mejilla… Juan Vené.

RETAZOS.-

** Manny Machado dijo que quiere jugar con los Cachorros, porque con ellos está Albert Almora, center fielder, quien fue su compañero de estudios en primaria, y han mantenido una fuerte amistad. Sin embargo, el gerente generaI en Wrigley Field, Theo Epstein, insiste en que no le intersa el slugger shortstop de los Orioles…

** Major League Baseball acepta que la venta de boletos para juegos de Grandes Ligas ha descendido considerablemente, aun cuando no quisieron revelar números. Lo atribuyen a que el pitcheo ha estado muy por encima de la ofensiva. Las dos Ligas juntas batean para 245 y desde 1972, ¡hace 46 años!, no bateaban para menos de 250. Pero a los fanáticos les gusta ver buen pitcheo…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.