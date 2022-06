Carta a un padre

Mañana domingo 19 de junio México celebra el DÍA DEL PADRE. Distintas formas de amor por nuestros seres queridos se verán por todas las calles del país.

Hoy, nuestra columna va dedicada a ellos. Por educar, edificar y criar con amor y rectitud. Disfrútenla.

Papá:

Hoy domingo es tu día. Te quiero regalar un pensamiento, o mejor dicho, un conjunto de ideas que revolotean por mi cabeza. Pude buscar algo en internet, pero preferí que mis letras hablaran de lo que siento, creo y pienso de ti. Con anticipación, discúlpame si no lo dije antes, pero aún es tiempo.

Para comenzar quiero reclamarte, quiero que sepas que hoy entiendo cuánto más faltó que me corrigieras y me instruyeras en cómo ir por el camino correcto. Todas las veces que me enseñabas a comer correctamente, usar los cubiertos, cruzar las calles y saludar a los demás no fueron suficientes. Si supieras cuántas lecciones me ha dado la vida, que de verdad me evitaría si hubieras sido más insistente en esos puntos; pero, ya sé, yo volteaba la cara, me hacía de oídos sordos y mejor me molestaba para no acatar tu sugerencia o regaño. Sinceramente, dos o tres veces más que lo hubieses hecho lo habría aprendido mejor. No supe lo útil y vital que sería.

Ahora bien, el trabajo en mi beneficio fue mayor. ¿Te acuerdas cuando me invitadas a ambicionar una carrera universitaria y un trabajo digno como el tuyo? Pues déjame decirte que sí resultó. Tantos obstáculos que hubo en el camino y ninguno me hizo dudar; en cada momento de incertidumbre siempre estuvo tu rostro impreso en mi frente y pude decidir lo que mejor fuera para mí, de acuerdo a tus consejos. Desde el primer día de preescolar hasta mi graduación de universidad pasaba por mi mente la meta que te prometí cumplir. De no ser por ello en algún punto hubiera flaqueado y la historia sería otra.

¿Sabes algo? La vida a mis más de 35 años se ha encargado de recordarme todo lo que te debo. Era tan fácil pensar que mi casa, la comida, la ropa, ir a la escuela y los paseos eran solo tu obligación y que debía ser así, porque tú habías decidido ser papá junto con mi mamá. Pero hoy creo lo contrario, más que una obligación era tu infinito amor el que hacía pararte de la cama todo los días para trabajar, sortear el día a día con otras tantas personas y volver a casa derrotado y cansado, pero con el tiempo y energías necesarias para continuar con tu labor de papá.

Cuánta ingratitud por pensar que parte del combo de ser papá era solo pensar, pedir y que las cosas se cumplirían automáticamente. Hoy entiendo a tu espalda, tus pies y a tu mente por todo el trabajo que le hacíamos cumplir.

Hoy soy padre, hoy te reclamo, te agradezco y me disculpo con toda la razón del mundo. Permíteme compartirte estas letras con el mundo y una comida en tu honor. Es lo mejor por lo más.»

Por ti, siempre gracias.

¡Feliz Día del Padre 2022!

Por: José Luis Gutiérrez