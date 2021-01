Le solicito, se sirva usted conceder a esta carta abierta al público en general, un espacio, carta en la que hago ver, las posturas que se toman en las circunstancias que se están dando con motivo de las próximas elecciones, antes quiero hacer una pequeña narración del cómo y porqué se llegó a la conclusión de necesidad de la ciudanización de los partidos políticos.

Inicialmente las argumentaciones en el año 2018 giraban en torno a que el sistema político que se tiene era la causa y origen de los vaivenes políticos en México así como la corrupción siempre omnipresente, después fue derivando a su cauce, no…, son los partidos, ahhhh .. Pero los partidos son entes abstractos y quienes aprovechen su siglas y su representación son los políticos, pues estos son los responsables del desprestigio de los partidos, es su tal, su primitivismo y canibalismo, nunca atacan a los políticos, solo la figura del partido.

Sin darse cuenta que estaban destruyendo a la incipiente democracia y abrieron la puerta a la dictadura que ahora vivimos.

Esto, no llevo a lo indispensable para asegurar una democracia, hay que reindivindicar a los partidos, no a los políticos, para ello se inició en la academia, posteriormente se planteó la necesidad de platicar e ir con los perdidos, acción que se vio interrumpida por la pandemia, la Sociedad Civil empezó a promover dichas cuestiones, cuando se dio la noticia de la posible alianza de partidos, la apoyamos basados en la teoría de unidad y lucha de contrarios , se expusieron ejemplos y próspero, claro a los ignorantes de la teoría política se les puso los pelos de punta, a aunado había que ciudanizar a los partidos, fue de la sociedad civil hacia los partidos , no como se quiere manejar por algunos políticos que ellos son los que abren el partido. NO señores, no lo han hecho ni lo quieren hacer.

Y para rescatar a los partidos políticos, como entes, pues sin partido no hay democracia, para ello, se planteó el trabajo de trasmitir y desarrollar la necesidad de ciudanizar a los partidos políticos y divulgar en la academia que como parte importante del civismo, al cual nos debemos todos en nuestra convivencia, una de las partes más esenciales es la práctica de la democracia, la cual si no es perfecta en su naturaleza, es la mejor forma de constituir un Estado, en la base sea la participación general y como piedra angular el laicismo en la plataforma de gobernar

La ciudanización de los Partidos significa, llevar a ciudadanos que tienen trabajo social en su distrito Electoral y que sean conocidos por la comunidad, por ese trabajo y por su conducta, a puestos político y de representación social, hay muchos, pero muchos ciudadanos que merecen ser escuchados como posibles candidatos ciudadanos.

Al parecer, hoy todavía hay dirigentes de los partidos, no entienden la necesidad tan evidente para la subsistencia del ente e insisten en promover candidatos, cuya personalidad y trabajo es solo conocido en un medio reducido de personas, esto llevara de nuevo a las de decisiones cupulares, y como resultado la polarización de los votos, los que se ocupan para defender nuestra juvenil democracia y desterrar no solo al populismo sino, a los más peligroso que se nos avecina… la completa militarización de nuestro país.

No aceptan los partidos la nominación de un candidato perteneciente a la población, no materializa el objetivo buscado: Ya que si bien ese sector puede estar contento con tal aceptación, la pregunta es, representa votos fuera de su sector…NO, y esos votos que no se logren en su distrito serán, votos perdidos en contra del populismo, porque si bien está sumamente desgastado MORENA, los demás partidos estás 5 veces más.

La presencia de los partidos en una reunión sobre la ciudanización, comió el mandado que siempre se ha sabido resguardar, inexplicablemente, porque se cuenta con la socialización de la idea y de la práctica política, necesaria para lograr la democratización por la que tantos han luchado a la cual me sumé, lo que vemos como indispensable para sacar adelante la democracia incipiente en nuestro país.

Indispensable también para la ciudanización de los partidos y de la práctica es la de escuchar a los independientes, antes de tomar cualquier postura sobre posibles candidatos, pues su postura, trabajo y experiencia puede tener la resonancia que sumen votos suficientes, porque los votos son el único camino para sustentar la democracia en nuestros país, que será la formación de partidos ciudanizados.

El porqué de la petición de publicación de lo atrás escrito, porque es una crítica severa a los dirigentes de los partidos que no han aprendido o no han querido entender, que se les invita a ciudadanizarse , y no es una concesión a la ciudadanía para que se acepte su participación en forma disfrazada en sus acuerdos cupulares para la designación de candidatos quedando los partidos presos de interés de grupos anquilosados, esto los ciega y no pueden ver más allá, de que la lucha no es solo una votación que se tiene enfrente, es una lucha que se debe de dar en dos otras generaciones más, hasta lograr la conciencia democrática de todo la población.

Agradecido por el espacio que se me brinda, espero que sirva lo expuesto para que se abra más los espacios para la participación ciudadana.

Atentamente. Lic. Eduardo islas Morales. Culiacán, Sinaloa Enero del 2021.