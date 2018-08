Carta al Cachorro Jorge de la Rosa

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cuando joven me tomaba unos cuantos tequilas para emborracharme. A mi edad de ahora, con pararme rápido de la cama es más que suficiente”… Anónimo.-

-O-O-O-O-O-O-O-

Mi apreciado Jorge…: Has arribado al equipo de mayores simpatías desde sus comienzos, hace 149 años, porque fue en 1870 cuando jugaron por primera vez los Cachorros, conocidos entonces como los Chicago Whitey Stockings. Son los cachorritos el único equipo al cual fanáticos de otras causas les desean las victorias.

Además, Wrigley Field siempre está lleno en cada juego, aún cuando el equipo tenga 108 años sin ganar una Serie Mundial, como ocurrió hasta 2016.

Estoy seguro de que vas a ser muy útil en ese bullpén, y si te han firmado es porque el mánager, Joe Maddon, te necesita, es decir, te va a utilizar a menudo. El reporte de los scouts que te vieron lanzar este año es muy bueno para tu imagen.

Digo que vas a ser muy útil porque eres tremendo veterano, conoces bien la Liga Nacional y eres un zurdo que tira strike, casi doblas con el número de tus strikeouts, 1257, el de las bases por bolas que has concedido, 681. Además, no debe afectarte nada un cambio de uniforme, porque en tus 15 temporadas de bigleaguer has vestido los de Cerveceros, Royals, Rockies y Diamondbacks.

A los 37 de edad, tienes un brazo juvenil, por eso es lógico esperar que algún equipo te firme después de quedar libre en octubre. Posiblemente los mismos Cachorros. No creo que vayan a despreciar a un pitcher que ha obligado a los zurdos a batearle para apenas 220. Me imagino que tus agentes, “TWC Sports”, ya estarán conversando con la gente de las oficinas en el norte de Chicago.

Otro detalle optimista en tu nueva situación es cómo el equipo que te respalda ahora, sabe venir de atrás a menudo para ganar juegos. Victorias que siempre quedan en los récords de los relevistas.

En tu Monterrey nativo y en todo México deben estar ahora pendientes de lo que ocurre cada día con los Cachorros.

A ti, personalmente, te deseo lo mejor de lo mejor, Juan Vené.-

RETAZOS.-

** José Altuve (Astros) tiene que continuar en la lista de los lesionados, contra el deseo de su mánager, A. J. Hinch, quien esperaba alinearlo para el juego de mañana, con los Rockies de visita en Houston. Pero los trainers consideran que debe seguir en reposo hasta el próximo fin de semana…

** Los Medias Rojas se refieren a Mookie Betts, como El Más Valioso 2018. Es líder de ambas ligas en carreras anotadas 99, promedio al bate 351 y slugging 669. Batea en agosto para 463 (19 hits en 41 turnos) Con una carrera más anotada, igualará a Ted Williams como con los únicos de este equipo con 100 o más en cada una de tres temporadas, antes de cumplir los 26 años de edad… ¡Algo es algo!...

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.