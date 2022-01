audima

Faltan pocas horas para decir adiós al año 2021. Transcurrieron 12 meses con abundancia y algunas veces escasez; aprendizaje y otro tanto de metas pendientes por cumplir; sin embargo, no debemos olvidar todas las bondades que trajo consigo este año, aun con sus propias dificultades.

A manera de agradecimiento por el año que se va y para recibir al 2022, les compartimos la siguiente reflexión titulada “Carta al año viejo”. Disfrútenla.

En algún lugar del mundo. 31 de diciembre de 2021.

Querido año viejo:

Hoy es tu despedida. Es momento de dejarte ir y no volver a verte. Tu paso por este mundo llegó a su fin y no me resta más que dedicarte los siguientes párrafos para agradecerte y que sepas el gran trabajo que hiciste.

Gracias a ti pude aprender lo fuerte que soy; comprendí que al final del día debo cultivarme de aquellas dificultades para estar listo ante otras tantas, que más que tribulaciones las asumo como grandes lecciones de vida.

Fuiste muy generoso con todas las personas que me permitiste conocer y que continúan conmigo. Aunque por otro lado, quisiera reclamar por qué las fiestas familiares tienen cada vez menos integrantes; te agradezco todos los momentos que vivimos junto a ellos y que donde quiera que estén, seguramente sonreirán y continuarán tan felices como lo fueron aquí.

Sabes, en mi casa y en mi mesa nunca faltó el alimento, eso fue gracias a que pude seguir trabajando desde que llegaste aquel 1 de enero hasta hoy 31 de diciembre que te vas. Compartí un poco de pan con quienes menos tienen y demás seres queridos me invitaron a departir con ellos. Ojalá se pudiera repetir eso y más para el año que viene.

Alguna vez leí que tu figura era similar a la de un anciano paciente y cansado; que se iba por que ya no tenía razón de ser ni estar aquí. Recuerdo que te dibujaban desaliñado y con el rostro lleno de arrugas y marcas. Hoy, puedo decirte que no; tú no eres tal.

Tú, año viejo, debes ser alguien orgulloso y feliz; comprende que has cumplido tu ciclo. Llegaste y comenzaste el arduo trabajo de compensar todo aquello que vivimos en el 2020. En tus manos estuvo la difícil tarea de lograr que creyéramos de nuevo en la vida, en la familia y sobre todo en la importancia de la salud, y ¿sabes algo?, lo lograste.

Gracias a ti aprendimos que ante todo está a la unión familiar, la salud y la fe. Que sin esas tres cosas nuestro mundo está vacío. Hoy esperamos al 2022 con muchas ganas porque tú nos desempolvaste, nos diste esperanza y una oportunidad más.

Me comprometo a no defraudarte, a hacer las cosas mejor y sobre todo a no olvidarte.

Gracias 2021, anda feliz y orgulloso, te lo repito; lo hiciste muy bien.

Firma, la humanidad.

Estimados lectores, ¿podemos vernos reflejados en la anterior reflexión? Nuestro más sincero deseo es que nunca perdamos la capacidad de ser agradecidos y de continuar. Un gran 2022 nos espera y, sin duda alguna, sabremos aprovecharlo.

Con gratitud por su lectura, hasta al próximo sábado.

¡Feliz 2022!