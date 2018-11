Carta del niño al papá, un frustrado ‘bigleaguer’

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Hay padres que no deberían tener hijos”… J.V.-

Querido papá: No tienes ni idea de cúanto te quiero. Ojalá me quisieras como yo te amo, deseándote lo mejor de lo mejor, esperando que seas feliz siempre, tratando de que tu vida te brinde dicha y goce permanente.

Tú no me quieres, me odias, según te transformas cuando me llevas a mis juegos de beisbol. Y eso me hace sufrir tan profundamente, que ni puedo decírtelo, no me atrevo a reclamártelo. El mánager de nuestro equipito es un buen señor, que ni cobra por ese difícil trabajo, pero lo insultas cuando no me pone a jugar. Eso me abochorna. Me provoca enterrarme.

Y pareces un borracho callejero en madrugada sabatina, cuando discutes con los padres de niños del equipo contrario. Me haces sentir muy mal.

Además, cuando te pones lo más cerca de home que puedes, para dirigir mis turnos al bate, me provoca gritar: “¡¡Ese viejo ridículo no es mi papá!!”. ¡Qué fastidio! oírte: “Levanta el bate, chico, sube el codo derecho, no le quites la vista a la pelota. ¡Oooooh!... Otra vez strikeout. ¡Qué vergüenza, no sirves para nada!”.

Vergüenza la que sufro yo, no por el strikeout, porque veo que también los bigleaguers son outs por esa vía, sino por tus gritos, chico. Por supuesto que en mis 10 años de edad ignoro cómo deben comportarse los adultos, pero me imagino que no debe ser así.

La otra vez oí al señor mánager conversar con su esposa acerca de tí. Le decía: “Quizá no sea mala persona. Pero evidentemente, está frustrado, porque quiso ser pelotero profesional y no pudo. Ahora sueña con que su hijito lo sea y llegue a Grandes Ligas para convertir a familia en multimillonaria. Por eso lo grita, lo insulta. Y es posible que no sepa ni en cuál grado escolar está el muchacho. Y pensar que ese niño es de los mejores peloteritos de toda la Liga”. La verdad, papá, ya no quiero jugar más pelota. Prefiero que me lleves a levantar pesas o a la esgrima.

Aún cuando creo que no me quieres, te adoro con toda mi alma, y siento mucho no ser el pelotero que quieres yo sea… Abrazos y besos. Quique.

** El Winter Meetings (Convención de Invierno), la reunión más importante de las Mayores y las Menores, será este año en el Mandaly Bay Resort and Casino, de Las Vegas, entre el nueve y el 13 de diciembre…

** Se espera una de las más grandes inversiones de la historia en agentes libres. Cachorros, Phillies y Medias Blancas aparecen como los candidatos a adquirir los más costosos, como Bryce Harper y Manny (María Moñito) Machado…

** Los Atléticos seguirán siendo el espectáculo favorito de quienes disfrutan ver cómo se arma un buen róster con poco dinero…

** A última hora anunciaron que los Astros tratan de retener al utílity venezolno Marwin González, buscado por los Gigantes.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.