Carta para Albert Pujols y sus tres mil incogibles

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Mi apreciado Albert…: Este titular de Los Ángeles Times, me pareció una idiota agresión contra tu brillante carrera… “Albert Pujols Joining 3000-Hit. 600-HR Clubs Reminds How Incredible He Once Was”, Albert Pujols en los clubes de 3.000 hits y 600 jonrones, recuerda cuán increíble fue. Es decir, ya no lo eres, según quien te conté.

El periodista autor jamás jugó al beisbol, y por eso ignora lo que es coleccionar tres mil hits y a la vez 600 jonrones por estos máximos niveles.

¡¿Cómo es posible que el tal tacamajaca no sepa que solamente cuatro, C-U-A-T-R-O, lo han logrado en 143 años de Grandes Ligas?!...: Hank Aaron, 3.771-755; Álex Rodríguez 3,115-696; Willie Mays, 3.283-660 y tú, 3.002-620.

Mira esta otra brutalidad…: “Durante más de seis temporadas bajo las sombras de Disneylandia, Pujols y los Angelinos han aparecido exactamente en una serie de postemporada y fueron barridos por los Royals en 2014”.

Pretende acusarte de que por tu culpa el club no es ganador, cuando es al contrario, porque has acumulado ese montón de incogibles y jonrones. Es decir, tú cumpliste con tus obligaciones y el equipo te dejó fuera de las postemporadas.

En los seis años en Anaheim, hasta el pasado, sacaste 169 jonrones, bateaste para 262, impulsaste 609 carreras y hasta robaste 26 bases en 32 intentos.

También te acusa, sin más pruebas que su mala intención, de ser mayor de los 38 años.

Pero a tu mánager, Mike Scioscia, le preguntaron, “¿qué es más difícil, los tres mil hits o los 600 jonrones?”. Su respuesta…: “Ambas hazañas son muy difíciles. Una requiere de habilidad extrema para conectar, la otra, mucho poder por largos años. Ahora, alcanzar las dos es monumental”.

Al final, el periodista de la triste historia confiesa ser pura envidia, porque se refiere a que no mereces los 87 millones de dólares que te pagarán por las tres temporadas después de la actual.

Amigo AP…: No le pares bolas y sigue bateando. Te deseo lo mejor de lo mejor, Juan Vené.

RETAZOS.-

** Coincidentemente, Ichiro Suzuki (Marineros), quien se retiró ayer del beisbol, fue el Novato del Año de la Americana en 2001; y Albert Pujols, lo fue ese mismo año en la Nacional…

** Los Mets, cansados del perreroso Matt Harvey, lo acaban de colocar en “assignment”, es decir, literalmente, lo han botado, aun cuando han de pagarle por esta temporada, última de su contrato, ocho millones 600 mil dólares. Debido a sus deficiencias fue sacado de la rotación y enviado al bullpen, donde quiso armar una guerrilla contra el gerente general, Sandy Alderson. El agente de Harvey es Scott Boras. Los Mets subieron desde Las Vegas, triple A, al lanzador dominicano de Bonao, Hansel Robles, de 27 años de edad.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.