Carta para Javier Salinas, analfabeta en el beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Hay que esperar el día de la quema a ver cuán grande es el humo”… Anónimo.-



-o-o-o-o-



Sr. presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)…: Suelo no dar crédito a lo que dicen que se dice, pero también creo que tanta gente junta no puede estar equivocada. Cinco compañeros periodistas del DF me informan de lo muy agresivo que es Ud. ya no solo frente a ellos, sino también, y más grave, contra sus empleados en las oficinas de la Liga... Sí “contra”.



Y ahora encuentro una columna del acreditado compañero Héctor Bencomo, de Monterrey, publicada en “Puro Beisbol”, titulada “Soberbia”, con lo cual espera describirlo a Ud. de pies a cabeza o al revés. Relata Bencomo la ignorancia suya al calificar de “un cambio como hay cientos durante la temporada”, el realizado entre equipos de un mismo dueño. No es tan lógico. Todo lo contrario, es horrible y me asombra que la National Asociation no intervenga, porque está prohibido. También revela Bencomo cómo Ud. responde con un arrogante “nop” a la pregunta de si puede y quiere hablar de asuntos del beisbol y de la Liga. Ridículo de toda ridiculez.



Jamás hubo un presidente de esta Liga con características de tan ordinario e ignorante. Cuando Pedro Treto Cisneros fue presidente estuvimos en desacuerdo muchas veces, pero lo conversé siempre con él, quien fue muy amable con todos los periodistas. Nos respetábamos elegante y profundamente. Me preocupa que el beisbol de México tenga un presidente de Liga como Ud. porque soy parte de este deporte-espectáculo. Le deseo la mejor de las suertes, lo que parece un imposible, pero vaya a tomar unos baños de buena educación, de comprensión, de modales de gente decente, de carácter caballeroso, de persona digna del cargo.



En cuanto a su doble temporada, se ve que lo hizo, no solo contra la Liga Mexicana del Pacífico, sino contra todas las ligas de invierno y gran número de peloteros que juegan verano en México e invierno en el Pacífico, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. El beisbol, señor Salinas, es uno solo en el mundo entero. Cuídese... Juan Vené.



RETAZOS.- Algunos fanáticos de los Cachorros patinan sin necesidad. Dicen estar vencidos ya, mientras he publicado que a estas alturas, para mí, la Serie Mundial 2017 va a ser Cachorros-Yankees… ** La División central amaneció ayer con los muchachos de Wrigley Field un juego en la columna de los perdidos, arriba de los Cerveceros, 38-36 y 40-37. Y aún la tropa de Joe Maddon no ha jugado a la altura del año pasado… ** Después siguen ahí, Piratas 35-40, Cardenales 33-40 y Rojos 33-43… ** Los Yankees, a pesar de la mala racha, continúan de líderes de su grupo con 40-32, y después, M. Rojas 41-33, Rays 40-37, Orioles 36-38 y Blue Jays 35-39. ¡Sí, señor!, Serie Mundial en Yankee Stadium y Wrigley Field…



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.