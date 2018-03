Carta para Jesucristo, el Ruth de la humanidad

Todos somos hijos de Dios, como lo fue Jesús”… Padre Antonio Leyh.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Mi querido y venerado Jesús…: No te digo “espero que estés bien”, porque comprendo estarás de lo mejor en tu especial lugar en el Paraíso.

Te escribo estas letras porque hace ocho días le envié una inocente carta a Babe Ruth, y decía que así como tu fuiste el salvador de la humanidad él lo fue del beisbol. ¡Y no me lo vas a creer!, pero algunos lectores que se dicen muy católicos, muy seguidores tuyos han dado una tremenda demostración de culopicosidad. Han pretendido insultarme en muchas formas, hasta nombrándome la madre, el padre y otros antecesores, lo que no me parece muy cristiano, ¿qué crees tú?

Jesús…: Eres el hombre que he admirado más en mi vida, desde mis años infantiles, cuando me contaron y leí de ti. Creo admirarte y respetarte más que quienes te creen un mito, algo intangible, etéreo. Yo te considero tan humano como cualquier otro. Porque según la Última Cena con sus jarras llenas de vino y aparte, la multiplicación de los panes, necesitabas tomar y comer, por lo que igualmente necesitarías orinar y hacer lo demás que hacemos quienes tomamos y comemos. Quizá los culopicosos van a querer matarme por estas cosas que te escribo. Si fuiste divino, un santo con todo sagrado, tu pasión con la cruz a cuestas, y tu muerte crucificado no te causaron dolor alguno. Ahora, si fuiste un hombre como los demás, eres el héroe que he adorado durante tantas décadas. Eres el mártir por quien siempre he sentido admiración, dolor y deuda.

Tu vida toda, si fuiste humano, es la vida más interesante y admirable en la historia de la humanidad, pero si tu padre fue papá Dios y te brindó constantemente protección, energía, inteligencia y analgésicos, ¿cuáles son tus méritos?

La Iglesia católica no te ha hecho mucho bien al convertirte en algo intocable, no expuesto a los estudios. Cómo creer que el Espíritu Santo fue quien preñó a María para que nacieras tú. La ciencia es la ciencia, digo yo, ¿no?

Te deseo lo mejor de lo mejor mi adorado Jesús. Abrazos y respetuosas reverencias… Juan Vené.

RETAZOS.-

** Ha fracasado el japonés de los Angelinos, Shohei Ohtani, y ayer en Tempe, Arizona, el gerente general Billy Eppler anunció que será bajado a las Menores. Ohtani llegó a Estados Unidos precedido de la leyenda de que podría ganar 20 juegos, batear cerca de 300 y sacar 40 jonrones. En los entrenamientos deja promedio al bate de 100 (dos hits en 20 turnos), siete strikeouts. Como lanzador permitió 15 carreras limpias, con 18 hits, en 8.1 innings, 16.2 de efectividad. ¡Amanecerá y veremos”…

** El presidente de la Liga Mexicana de Verano, Javier Salinas, estuvo reunido en Tampa con ejecutivos de Ligas Menores, para informar de las actividades a desarrollarse este año.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.