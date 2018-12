Carta para Joakim Soria, quien hoy sería Yankee

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El amor es ciego, pero el matrimonio le abre los ojos a cualquiera”… Anthony Quinn.-

Mi preciado Joakim Soria…: Muy bueno el regalote que te trajo Santa Claus. A muy pocas personas en este mundo le obsequian en Navidad un contrato de trabajo por 15 millones de dólares para dos años. Pues, eso te pagarán los Atléticos por tirar pelotas para home vestido de verde durante 2019 y 2020.

Felicitaciones. Debes estar muy contento, aun cuando eso de que te depositen en tu cuenta millones de dólares cada mes, no es nada nuevo para ti. Los Royals te pagaron 17 millones por 2017 y 2018, y en tus 11 temporadas has acumulado 54 millones 308 mil 500 de honorarios y apenas has vivido 34 años.

Llegaste al beisbol en la mejor época para los relevistas, especialmente para los cerradores. Y tienes una calidad muy especial sobre el montículo, son más los lanzamientos imbateables en cada inning tuyo, que los posibles de descifrar por los bateadores. Don divino. ¡¡Ra… ra… ra!!

En las tres temporadas 2008, 2009 y 2010, sumaste 115 salvados y son 220 tu total de por vida.

Por cierto que los Yankees están muy bien informados de tantos números notables. Scouts de ellos estuvieron siguiéndote en las acciones de este año. Porque el coach de pitcheo de ellos, Larry Rothschild, le dijo al coleóptero de esta columna en Yankee Stadium…:

“Estuvimos interesados en Soria, como un seguro por si nuestro cerrador (Aroldis Chapman), estuviera fuera de acción alguna vez, y también como el set up de todos los días. Su calidad hubiera convertido en perfecto nuestro bullpen. Pero hoy, en nombre de todos los Yankees, lo que puedo hacer es enviarle los mejores deseos porque tenga distinguidas campañas con los Atléticos”.

Amigo Joakim, como siempre, nos veremos a lo largo de la temporada, y ya sabes que los deseos de todos cuantos trabajamos para que se publique esta columna, son que las tocayas buena salud y buena suerte te acompañen siempre.

Recibe la impresión de un emocionado y sincero abrazo de cada uno de este grupo. ¡Feliz Navidad, Feliz Año 2019 y siempre! Y felicitaciones a Monclova y a todo México… Juan Vené.-

RETAZOS.-

** Manny “María Moñitos” Machado dijo que su equipo favorito, con el que desea jugar, son los Yankees…

** Para salir del perreroso Yasiel Puig, los Dodgers le dieron a los Rojos, junto con él, a Matt Kemp OF; Alex Wood, PZ; Kyle Farmer, IF, y un millón de dólares. Los Dodgers recibieron a Homer Bailey, PD, y de las Menores a Jeter Downs, IF, y Josiah Gray, PD…

** Los Marlins tienen en su historia tres juegos en los cuales anotaron en total 49 carreras, mientras permitían dos. Y los tres casos fueron como visitantes, 15-1 en San Diego; abril 9-1994… 17-0 en Denver, 17 de septiembre 1995; 17-1 en Atlanta, abril 5, 2003. ¡Van bien, muchachos, van bien!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.