Carta para Ohtani, el Babe Ruth japonés

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Mi apreciado Shohei Ohtani…: Tu fracaso en estos entrenamientos puede significar pronto una importante base para lograr la gloriosa carrera en Grandes Ligas que mereces.

Creo, simplemente, que para un muchacho de 23 años, darle media vuelta a la tierra, y de pronto verse rodeado en un campo de entrenamientos por gente como Mike Trout, Albert Pujols and Co. tiene que ser una estremecedora experiencia.

Y si a eso le agregas que debes responder a la comparación de que eres el Babe Ruth del siglo 21 y al titipuchal de millones de dólares que cobras por tus servicios, es fácil suponer que no has podido demostrar tus habilidades impedido por tales emociones y responsabilidades.

Espero no te vengas abajo, que no pierdas totalmente el entusiasmo. Muchos peloteros estelares comenzaron como fracasados, y tú debes ser uno de esos. Lo dice cuanto lograste con los Nipon Ham Fighters en tus cinco años con ellos en la Liga Japonesa del Pacífico, 42 ganados, 15 derrotas, efectividad de 2.52; 13 juegos completos; y al bate, promedio de 286; 48 jonrones, 108 remolcadas y en 2016 sacaste 22 batazos.

Es decir, creo que en Tampe, Arizona, te has vencido tú mismo, sin culpa. Pues, tú mismo tienes que reponerte. Incluso, me dijeron que tienes problemas en el codo y así has intentado lanzar, lo que es un error inmenso. Corre ya en busca de los médicos del equipo para que te traten de urgencia. Es mejor que comiences la temporada en la lista de los lesionados a que se te agrave esa dolencia.

Total, has aparecido solo en dos juegos, 2.2 innings, en los cuales dejaste 27.00 de efectividad.

Posees mucho de lo que sirve a los buenos bigleaguers, juventud y unas facultades naturales tremendas para este difícil juego.

Tómalo todo con calma, como si fueras a jugar en Japón, no trates de tirar más duro de lo que puedes, ni de batear más allá de tu fuerza normal.

Te deseo una laaaarga carrera en Grandes Ligas. Tienes con qué.

Un abrazo de costa a costa. Juan Vené.-

RETAZOS.- ** El lanzador zurdo Scott Kazmir recibe 35 millones 333 mil 332 dólares por honorarios de 2017 y 2018, sin haber tirado ni una para home. ¡Algo es algo! Los Dodgers le pagaron 17 millones 666 mil 666 dólares por la campaña de 2017, cuando estuvo lesionado todo el tiempo. En diciembre, recuperado de la dolencia, lo cambiaron a los Bravos quedándole un año en el contrato por esa misma cantidad. Ayer, en Lake Buena Vista, Florida, encontraron que es mejor negocio dejarlo libre pagándole sus honorarios, que mantenerlo ocupando un sitio en el roster. Kazmir, de 34 años, ha lanzado en las Mayores durante 12 temporadas, 108 victorias 96 derrotas y efectividad de 4.01… ¡So, so!...

