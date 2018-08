Carta para Ronald Acuña, candidato a Novato 2018

En vuelo Miami-Guadalajara (VIP-WIRE). Mi apreciado Ronald…: O eres el Novato del Año 2018 o lo es Juan Soto, el leftfielder dominicano de 19 años, que juega para los Nationals.

Ese título es muy importante, pero no es tu carrera. Como estás en tus 20 años de edad, y con las habilidades que has demostrado hasta ahora, tienes un universo frente a ti. Que aproveches lo que Dios, la naturaleza y tu buena suerte te dieron, depende solo de tu comportamiento.

Cuando llegaste al clubhouse de los Bravos, hubo quejas por tu rebeldía. Te negabas a seguir las órdenes, los reglamentos del equipo. Debes descubrir a tiempo, que para poder convivir felizmente entre los siete mil 500 millones de habitantes de este mundo, estamos obligados a cumplir reglas y leyes.

Se quejaban en Atlanta por algo que era una tontería tuya. Decías que no a la orden de llevar la gorra bien puesta. Parecía que para ti era más importante lucir tus crespos, tus cabellos entorchados, que parecer un bigleaguer bien uniformado.

Da la impresión de que todo va bien ahora. No he sabido de más comportamientos inadecuados. Lo que sí he advertido, es tu progreso día con día en el juego. Incluso, por tus maravillosas condiciones para el beisbol, has abusado de la historia, imponiendo récords como ese de sacar dos jonrones en cada uno de dos juegos en un mismo día, para dejar en el terreno a los visitantes. Lo lograste el lunes 13 de este agosto, con los Marlins de visita.

Solo otros tres en la historia de 148 años, lo han hecho, Harry Cooper, el 30 de mayo de 1913; Rickey Henderson, el 7 de junio de 1993 y Brady Anderson, 7 de junio de 1999.

De paso, también bateaste par de jonrones para comenzar juegos en un mismo día. Parece que los doble headers te llenan de especiales entusiasmos.

Cualquier cosa que te ordenen los Bravos será por tu bien. A nadie más que a ellos les conviene un pelotero como tú. Te recomiendo amistosamente que averigües cuánto significas para ese equipo.

Por ahora, sigo pendiente de ti y tu bate. Te deseo lo mejor de lo mejor, Juan Vené.-

RETAZOS.-

** En Boston amanecieron, ayer domingo, preparándose para la postemporada. Lo inevitable es inevitable, digo yo, ¿no?...

** Voceros de los Astros respondieron ayer que ignoraban cuándo van a rehabilitar a José Altuve (rodilla derecha). Pero en Oakland, donde juegan con los Atléticos, se ha dicho que en pocos días volverá a juego…

** Ante 78 mil 382 espectadores, en el Cleveland Municipal Stadium, hace hoy 70 años, fue en 1948, Leroy Satchel Paige, quien ya había cumplido 42 años, más los que se quitaba, con el uniforme de lo Indios, blanqueó, juego completo, a los Medias Blancas 1-0. Dicen que Paige ganó más de 400 juegos en las Ligas Negras. Pero no hay pruebas… ¡Vaya usted a saber!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.