Carta para el Dodger, Manny Machado

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Siempre digo lo que pienso, puede ser que no sea la verdad, pero es sinceramente lo que pienso”… Jaime Bayly.

**Mi apreciado Manny…: Durante la actual temporada has ocupado más espacios noticiosos en periódicos, revistas, radio y televisión, que Medias Rojas, Yankees, Mookie Betts, José Altuve, J. D. Martínez, José Ramírez y el presidente Donald Trump.

Desde luego, ha habido por qué, como tu disposición de no jugar en tercera base, sino de shortstop; esas semanas cuando Cachorros, Phillies, Diamondback, Yankees y los Arrogantes Dodgers ofrecieron cuanto pudieron a los Orioles para adquirirte; más la negativa del infielder novato, Max Muncy, a cederte el número 13 del uniforme de los Dodgers, para que siguieras con el mismo que usabas en Baltimore. Muncy no aceptó, no obstante que el cerrador Kenley Jansen, le ofreció 100 mil dólares si te lo daba.

**Seguirás siendo hombre noticia por tus batazos, por tus habilidades de shortstop y porque en octubre serás agente libre, y tu agente, Dan Lozano, exigirá más de 300 millones de dólares por 10 años de servicios tuyos, hasta 2028.

“Los Dodgers no te van a firmar, pero sí creo que lo harán los Philies o los Yankees. No por 300 millones, pero sí por 250… Digo yo, ¿no?

Me imagino que rezongarás contigo mismo…: “Este Juan Vené, como todos los demás periodistas de ahora, solo escribe del contrato, de los dólares. Y ni cuenta se da de que bateaba para 315 en Baltimore y bateo para 375 en los Ángeles, con tres hits en ocho turnos, dos bases por bolas. Y menos se entera de que este año he robado ocho bases en nueve intentos”.

“Cierto, amigo Machado. Pero es que 250 o 300 millones de dólares son mayor noticia que todo eso. Imagínate que cuando en 1927 Babe Ruth sacó 60 jonrones, impulsó 165 carreras y bateó para 356, a un periodista le pareció absurdo que cobrara 70 mil dólares por la temporada, más que el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, 55 mil. Y Ruth respondió…:

“Sí lo merezco, porque he tenido mejor temporada que él”.

Más éxitos, Manny. Te deseo lo mejor de lo mejor. Abrazos, Juan Vené.

RETAZOS.-

** Una marca inalcanzable hace 131 años, empataron el viernes el dominicano Juan Soto (Nationals) y el venezolano Ronald Acuña (Bravos). Ambos sacaron jonrones en el mismo juego. Desde aquella vez, no lo hacían bateadores de equipos opuestos menores de 21 años. Los últimos habían sido Egyptian Healy (Indianapolis Hoosiers) y Mike Tiernan (Gigantes de Nueva York)…

** Es muy extraño que, siendo bateador zurdo, Soto haya conectado 19 incogibles en 50 turnos frente a lanzadores zurdos, para promedio de 380, con dos dobles, cinco jonrones y 12 remolcadas. Su slugging de 720 frente a zurdos es el mejor de ambas ligas por bateadores zurdos, y octavo entre todos los bateadores.

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.