Carta para el invisible presidente de la LMP

“Los presidentes no son quienes más mandan, sino quienes más órdenes reciben y de más jefes”… J.V.-

-o-o-o-o-o-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Sr. Omar Canizales…: Quise escribir esta carta después de hablar con Ud. No pude en Guadalajara, nueva sede de la Liga; no pude a través del número telefónico que tengo, el de la vieja sede de la Liga; no pude por medio de su dirección de email, ya que le escribí y nunca me contestó.

Total, 11 días tras de Ud. después de su regreso de la reunión de Miami, sin siquiera oírle respirar. ¿Por qué dedicar tanto tiempo en buscarle?... Pues, porque le considero un buen presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, y aún mejor candidato a ser comisionado para el Caribe y el Pacífico.

Quería preguntarle, ¿cómo se sentiría, ya no frente a una, sino frente a las cuatro ligas; ya no al servicio de Baja California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, sino de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México.

Necesitaba preguntarle Sr. presidente, ¿por qué su Liga, la Liga Mexicana del Pacífico, desperdició el brillante chance de dar la oportunidad de consolidarse como peloteros profesionales a los 32 mejores mexicanos de las ligas menores?

Digo, porque Ud. no dijo ni “pío”, nadie ha dicho ni “pío”, porque esas 32 criaturas, ya con un pie en Grandes Ligas, tendrán que irse a sus casas, mientras los ocho equipos aumentarán los importados de ocho a 12. Esos son los 32 cupos de mi cuenta. En vez de pagar más de medio millón de dólares en honorarios a esos que vienen de otras partes, dan sus batazos, hacen sus lanzamientos y se van, pudieron usar solo unos pocos pesos y ver el desarrollo del material mexicano.

Le aseguro que en 2019 habrá en Grandes Ligas más de una docena de esos 32 mexicanitos de la historia. ¿Y qué hizo la LMP para ayudarlos? Nada. “Porque a nosotros nos preocupa el buen espectáculo”, es la arrogante y ridícula disculpa. Y que se recontrafrieguen los muchachos de México. ¡Qué injusticia dolarizada mi apreciado Omar!

Para mí Ud. es el presidente invisible e inaudible. Pero, como lo aprecio, gratis, le mando la sensación de un sincero abrazo. Y le deseo lo mejor de lo mejor… Juan Vené.

RETAZOS.-

** Lo mejor de la semana fue el puertorriqueño de Cayey, Jorge López (Royals), de 25 años, quien antenoche tiró ocho innings perfectos frente a los Twins, antes de comenzar el noveno dándole base por bolas a Max Kapler y permitiéndole incogible de línea al center field a Robbie Grossman.

Hubiera sido el juego perfecto número 23 en la historia. Finalmente ganaron los Royals y Jorge, 4-1.

“No estaba en mi mejor juego” dijo después el boricua, “no eran mis mejores lanzamientos, pero todo iba saliendo muy bien, bateador tras bateador, por lo que insistí en lo mismo.

Estoy satisfecho, porque ganamos”.

Jorge ha estado tres años en Grandes Ligas y su récord es de 2-5, 4.03.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.