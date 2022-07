Cartas desde el Más allá - La de Gehrig para Pete Alonso

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP-WIRE). Mi apreciado Pete…: Por ahí dijeron que naciste “para jugar beisbol”, pero eso no es así. Naciste para disparar jonrones. Eres un jonronero nato.

Por eso, con razón, eres favorito de la mayoría para ganar esta noche en Dodger Stadium el Derby de Jonrones. Eso no será nada nuevo para ti, puesto que ya lo ganaste el 8 de julio de 2019 y otra vez el 12 de julio de 2021.

En 2019 fuiste segundo en la historia con más cuadrangulares antes de Juego de Estrellas, 30, detrás de Dave Kingman, 37. Ese Derby lo ganaste sobre el Blue Jays, Vladimir Guerrero hijo, 23-22 en la vuelta final. Solamente otro novato ha ganado esa competencia: Aaron Judge.

Fue cuando, para llegar a esa final, superaste también en la eliminatoria, con 57 para-la-calle, a Carlos Santana y a Ronald Acuña. En el 2021, con total de 74 estacazos, superaste a Shohei Ohtani, a Juan Soto y a Trey Mancini, quien era el favorito.

Solo otros dos han ganado el Derby en años seguidos, Ken Griffey hijo, 1998-99 y Yoenis Céspedes, 2013-14 .

Amigo Pete: En mis 17 años de bigleaguer conecté 493 jonrones, lo que vas rumbo a superar, puesto que ya has sonado 130 en menos de cuatro temporadas.

Reconozco que ahora es más difícil batear que en mi época. Nosotros sacamos muchos jonrones frente a abridores cansados entre el sexto y el último innings, ya que pocas veces los cambiaban. Ahora, después de cinco innings, ustedes enfrentan hasta cinco y más relevistas especializados en cada entrada que salen a lanzar. Honestamente, no creo que en estos días yo hubiera disparado 493 jonrones.

Espero, mi querido Pete, que las lesiones te respeten para que sigas sacando la bola. Por cierto, no me gusta el Jonrón Derby, porque ustedes pueden lesionarse en tal competencia. Es lógico que se emocionen y traten de ganar a costa de swings muy grandes, violentos, los que pueden producir lesiones que, por lo menos, los sacan de juego por semanas. Pero hay que aceptar el Jonrón Derby. Le gusta a los presentes en el estadio, le gusta a los televidentes, le gusta a los anunciantes.

Y ustedes se llevan unos buenos dólares, que son nada comparados con los honorarios actuales, pero siempre engordan un poquito la cuenta bancaria.

Tu ganaste un millón de dólares por cada uno de tus dos triunfos en estos menesteres. Como ustedes dicen…: “swinging for the fences”. Pero paciencia, diviértete, no te desesperes.

Abrazos, con toda mi admiración… Lou.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.