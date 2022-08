Cartera vencida muy holgada

Los 460 millones de pesos que arrastra en cartera vencida la Jumapag es un recurso que ni en sueños van a recuperar, por lo menos no el 100 por ciento, pues dejaron crecer tanto la morosidad en algunos casos, que ahora, aunque quieran ponerse al corriente, ya no pueden. Habrá que ver cuál estrategia aplica esta administración, porque ya se vio que el subir la tarifa del agua no fue la mejor idea, pues eso solo trajo consigo que los usuarios se preocupen menos por saldar sus pendientes.

LA VACUNACIÓN PARA menores de 5 a 11 años va a reanudarse este día en las sedes de la escuela ECEA y el parque Villafañe, donde seguramente una vez más se tendrá una enorme afluencia, pues hasta el momento son casi 20 mil dosis las que se han aplicado entre sector de la población, pero son más de 30 mil, así que es un hecho que en este nuevo operativo no van a poder dar la cobertura total, pues el biológico pediátrico ha llegado a cuentagotas. Los padres deben ir bien preparados: con sus hijos alimentados e hidratados, pues ya son varios casos de chicos que se ponen mal, algunos por temor a la vacuna, y otros porque van sin comer y el intenso calor termina por vencerlos.

EN UN AFÁN de sumar esfuerzos para que el malecón y otros espacios luzcan libres de basura, ha llevado a pasadas administraciones, y a la actual, a caer en estrategias poco convencionales, donde se llevan protagonismo con la escoba y el recogedor, barriendo aquí y allá, pero se les imponen unos roles a los servidores públicos, que no se duda que lo hagan con gusto, pero como bien critican algunos ecologistas, es más de lo mismo. Salir un día y darse a la tarea de retirar la basura que dejan ciudadanos es el mayor esfuerzo que hacen por aquí y por allá. Pero la interrogante es, ¿no se darán cuenta que es más de lo mismo y no aplican ni una estrategia para que el problema no sea cíclico? Un plan de acción real donde no se tenga que desviar de sus funciones a tales o cuáles, que descuidan su puesto por eso, cuando podrían estar ejecutando otras tareas. Se creía que el cambio había llegado, pero en prácticas siguen imitando, y nada más no se innova.

NADA CONFORMES están docenas de automovilistas por la desigualdad de condiciones que se están presentando en el centro de la ciudad respecto al espacio de estacionamientos. Por una parte, el número de lugares de por sí ya es reducido, al estar reservados para autos de carga, parada de camiones, taxistas, entre otros que tienen su privilegio con la línea amarilla, situación que hasta cierto punto dicen considerar, pero lo que les parece un abuso es que a conductores se les asigne una infracción por invadir dichos lugares, mientras que locatarios acaparan los estacionamientos para uso personal, y se dan el lujo de marcar territorio con cubetas, escobas, sillas, botes y cuanto artículo tienen a la mano, lo que deja en desventaja a quienes acuden de entrada por salida a comprar algo por necesidad al centro, y no hay quien les diga ni haga nada, por lo tanto, siguen con dicha práctica ventajosa; pero al mismo tiempo está mal para ellos, porque se apropian de estacionamientos que bien pudieran dejar a un posible cliente.