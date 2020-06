Casa por casa para detectar Covid-19

Personal del sector de la salud visita a las familias ahomenses casa por casa para detectar casos sospechosos de COVID-19, con el fin de contener el mal.

Esa acción se está desarrollando en los asentamientos con más contagios y muertes por el virus.

Se espera que el personal cumpla con las medidas preventivas y los protocolos diseñados para evitar el contagio, para evitar que salga peor el remedio que la enfermedad.

Sin lugar a dudas, la medida contribuye a detectar posibles casos de coronavirus para tenderle un cerco y controlarlo.

Incluso, hay otras acciones, como la de los elementos preventivos que sancionarán a las personas que no acaten la sana distancia en la vía pública. Es decir, le van a aplicar el Bando de Policía.

No es para menos. Ahome tiene 233 casos activos de COVID-19. Alentador es que antier no hubo casos nuevos de contagios; y ayer, solo 12. Lo ideal es que no hubiera ninguno, pero a como estaba la incidencia, la docena que se registró es un alivio.

Es deseable que los errores que ha cometido el Gobierno y la sociedad civil queden en el pasado, y de aquí para adelante se tomen mejores decisiones para contener el virus.