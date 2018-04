Cáscaras en Mezquites Track

Te fui a buscar el sábado y no estabas, me dice Mister Fly One Go. Y la semana anterior también, ¿dónde te metes? Mister Fly anda desconectado y le tengo que aclarar. Desde que el equipo Santaneros quedó fuera en la Liga de futbol Diamante-Platino, algunos jugadores nos reunimos en la cancha Sergio Padilla del Mezquites Track, donde convivimos y jugamos “cascaritas”, según el número de elementos que se junten. A Mister también lo vamos a incorporar. Les cuento que ahí disfrutamos del balón y del espacio, además de algunas espumosas al final de la contienda.Ahí nos relajamos, aflojas los músculos, distendemos y aliviamos el “gusanito” de darle de patadas al balón. Ya lo dijo el viejo poeta Douglas Malloch: “Si no puedes ser pino de la cumbre, sé la mata del valle, la más linda”. Además del esparcimiento, entretenimiento y alegrías, nos divertimos como en un recreo y mandamos al diablo el aburrimiento.Ahí algunos jugadores se han vuelto goleadores. Otros hasta maniobran bicicletas, en jugadas de gran dificultad.. Y a propósito de yayis, quicholes, fribiriñis, -traducción- “En este abril tus ojos se abrirán de abrigo”. ¡Ai´sí! La encomienda en el cuadro Santaneros es seguir unidos. Esperando a un próximo torneo, si es que la situación mejora en sus pretensiones. De todas formas se cumple la premisa de contribuir a la coexistencia. El balón ahí rueda más cerquita, pero te aleja de otras malas vibras. Y eso Mister Fly One lo deberá comprobar el sábado venidero. ¡Andiké!