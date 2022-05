Casi todo sobre mi madre

audima

En lo más especial de la música de mi vida, ocupa un lugar único la risa de mi madre. Se reía un poco feo, la mera verdad, pero para mí era un carcajear hermosísimo. Ya no recuerdo cuando la hice reír mucho por última vez, pero si recuerdo que hace unos diez años al ver en la tele un comercial de comida para bebé, le conté que en una clase de mercadotecnia había leído que esa marca tuvo problemas en África. Allá, y por el alto analfabetismo, los productos alimenticios llevan en la etiqueta la imagen de lo que están hechos y la gente había creído que estaban hechos de criaturas. Ignoro exactamente el factor que tantísima gracia le detonó a mi señora madre, pero si se río un titipuchal. Racismo no fue, pues tenemos amistades afroamericanas en Estados Unidos, pero sí se rio hermoso. De eso hace unos diez años.

Un tiempo algo menos, justamente hará dos meses, me despertó el clarear de la aurora. Tenía un par de lágrimas en el rostro por sentir algo de ese “olvidado asombro de estar vivos” del que hablaba Octavio Paz. “Sentir nos permite saber”, me decía el año pasado una pelirroja tapatía, y hube de racionalizar aquel sentir por días. De alguna manera la luz del día me dio cierta claridad como de ‘luz prodigiosa’ que hube de cuidar en silencio. Todo ello en la misma habitación donde un día de agosto, con tonos de claridad y veintisiete años antes, el ‘yo pequeño’ había entrado a ese mismo cuarto, ya uniformado, a despertar a mi mamá para irnos a mi primer día de escuela; con paciencia y amor ese ser excepcional me explicó que aún era muy temprano. El instante todavía me resuena con sus formas puras. Me encantó ese día y el Instituto Nueva Generación fue un gran lugar a donde llegamos muchos de los niños del Kínder Villa Infantil, a escasa calle de distancia. Aunque mi padre había fallecido en un accidente años antes, ambos habían puesto dedicación en prepararse para mí llegada al mundo, y mi señor padre puso a mi progenitora a leer bastante sobre diversos temas en libros subrayados con sus notas para ella, mismas que luego me sirvieron a mí. Así, la ‘escultora de mi vida’ tenía muy claro lo importante de educarse, de aprender bien y a la primera, y cuidaba mucho de mi educación, bueno, lo hizo por un rato (pero muy bien), aunque no en la tierra tapatía por mi padre originalmente planeada.

Es curioso lo que uno recuerda. Tuve el regalo de casi cien días al lado de mi madre mientras la vida se le iba por el cáncer que ella decidió mal cuidarse. Había una luz que no conocía en aquella vela apagándose como la del cuento de Macario, de Bruno Traven; esos días hablamos poco pero muy variado. Tuve de ese privilegio que aprendimos a valorar en tiempos de pandemia, tuve el estar con ese ser tan por mí amado; volví a Sinaloa a cuidarle, junto con su familia, con lo poco que un no-especialista puede cuidar. Solo la obligué a conversar el tema de si había valido la pena tener hijos: eso me era fundamental para decidir si seguirle por ahí o ya cerrar esa vía de posibilidades. Su respuesta fue brutal y preciosa.

Esa mujer hizo lo mejor que pudo. Se lo agradecí por años y todavía lo hago. Fue una mamá de las que se tomaban el tiempo de llevar a su hijo con las niñas que le escribían notas de invitación para ir a sus casas a jugar por las tardes y que tiraba en la tierra del jardín las monedas de sus viajes con mi padre para que al escarbar me sintiera descubridor de tesoros.

Cuando un abrasador día de junio se volvió a casar, entendí entre líneas lo que se me venía encima cuando nadie me dio de comer en todo ese día. Y entendí más cuando dejó que su esposo me diera de cintarazos después de reclamarle que él no me podía gritar por no ser mi papá. El bato agarró una Biblia sectaria, me leyó una fregadera y se inauguró un deporte amateur; vi a mi mamá a los ojos y en el instante en que decidió no hacer nada, pasó de ser mi mamá a ser mi madre. Ya antes ‘accidentalmente’ el tipo había roto la aguja del tocadiscos en el que ponía vinilos desde Cri-cri a Brahms, y me dejó en un silencio que duró hasta que tuve la primera computadora de mí calle.

Es curioso lo que uno recuerda. Lo que uno siente. Joan Didion lo expresa muy bien en El Año del Pensamiento Mágico cuando habla de qué hacer con las pertenencias de ese ser que amamos: su ropa, sus artefactos de vida. Yo tardé dos años nada más para sus cosas personales y guardé algunas para las hijas que aún no traigo al mundo. Tenía buen gusto y así lo hubiera querido ella, eso lo creo por la extrapolación que hago a partir de las notas de sus sesiones de terapia, en que escribía que quería conocer a sus nietos y bisnietos. Pensaba en grande ella. Merecía más tiempo. Lo merecíamos. Sobre todo, tras cicatrizárseme las manos después de reconstruirme (con terapia y parejas que me aguantaron hasta que concilié con mis ‘demonios’) y pude pegar mis fragmentos, como esas porcelanas japonesas que se resanan con resina y polvo de oro, en mi caso, sangre y oro; Kintsugi le llaman.

Mi madre hizo lo mejor que pudo de acuerdo a su idea de mundo, difícilmente voy a conocer y querer tanto a otro ser, -creo, aparte de los que yo haga. Es como tener un ‘chip’ que me permite ver qué pensaría ella sobre cualquier cosa. El Nobel de Literatura (1978), Isaac Bashevis Singer, lo explica mejor cuando dice que “los muertos no se van a ningún lado, pues siguen con nosotros todo el tiempo”. Creo que todos somos arqueólogos de nuestro sentir y antropólogos de nuestras rutinas. Con perspectiva y calma, hoy sé que siento paralelo a cómo William Saroyan describe en su maravilloso epistolario Cartas desde la Rue Taitbout: mi madre no está de verdad sepultada en el panteón que eligió y por el que batallé ante su esposo para enterrarla, ella está en muchos sitios, está en sus enseñanzas y en mi sentir de cada instante. Si yo respiro, ella también respira. Le debo todo y me es un honor ser lo más completo que ella creó en su vida. Existir es hermoso y a ella se lo agradezco, ella resuena en todo lo que soy. Mi madre fue la mujer que me soñó antes de inventarme.