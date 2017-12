Casineros con banqueros

Tras varios intentos de que el sector casinos tocara la puerta en la Asociación de Bancos de México (ABM), la reunión entre ambos se llevó a cabo esta misma semana en la propia sede del gremio que preside Marcos Martínez.

El tema viene ya de años atrás, pues históricamente a los casinos se les ha satanizado y olvidando que aquí en México representan un sector que genera más de 20 mil millones de pesos anuales y emplea a 40 mil personas de manera directa.

Diversas instituciones han llevado a cabo cierres arbitrarios de cuentas bancarias, así como restricciones inexplicables para abrir nuevas cuentas, rubros vitales para la operación e inversión de las 320 salas abiertas actualmente, y las que ya cuentan con el permiso de apertura.

El encuentro fue empujado por la AIEJA que capitanea Miguel Ángel Ochoa y la APJSAC que comanda Alfonso Pérez Lizaúr, organismos que agrupan a alrededor del 95% de la industria legal que opera en nuestro país.

A los casineros sorprendía la postura por muchos años de la ABM, pues se trabaja en coordinación con el SAT de Osvaldo Santín, la PGR de Alberto Elías Beltrán y Gobernación de Miguel Osorio Chong, entre otros.

La reunión fue en un tono cordial y se extendió por alrededor de 90 minuto; por la ABM estuvieron su director Juan Carlos Jiménez Rojas, y dos directivos del área jurídica, mientras que por los casineros el mismo Ochoa y el abogado Óscar Paredes Arroyo.

Los casineros hicieron énfasis en repetidas ocasiones en que no existe ninguna causa legal para negar el servicio a los dueños o empresas del sector, pues acata todas las normas legales y hacendarias para el manejo de recursos financieros, además de contar con duros controles como lo marca la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

Se sabe que algunos de los acuerdos entre la ABM y los casineros fueron celebrar reuniones entre los Oficiales de Cumplimiento y el área jurídica de cada parte, esto para conocer a detalle los procedimientos, mecanismos de control y seguimiento en el uso de recursos económicos.

Además de que los banqueros dará a la industria recomendaciones para el uso de bancos alternativos en regiones donde un banco principal no tenga sucursales, se elaborará un documento de recomendación de parte de la ABM a sus agremiados para mejorar el trato y percepción del sector.

HONDA INCUMPLE

Después de que en noviembre de 2014 Honda Motors admitió no haber notificado a reguladores de seguridad en Estados Unidos los 1,729 reclamos de lesiones y muertes en relación a los accidentes ocurridos con sus vehículos desde el 2003, las fallas en sus autos siguen en México también. Desde el 2008, Honda ha llamado a revisión más de 7.5 millones de automóviles en Estados Unidos debido a que los defectos pueden ocasionar la ruptura de los infladores de algunas bolsas de aire de Takata, lanzando trozos de metal a los ocupantes del vehículo y ahora ha llamado a 565 camionetas CR-V modelo 2016 a revisión por un error en el sistema de bolsas antichoque. Sin embargo hay otros defectos de la armadora japonesa que en el caso de las camionetas Pilot 2016 y 2017 son motivo de queja por parte de los propietarios, donde se han detectaron fallas en el sistema de amortiguadores a las que las distribuidoras no dan respuesta aduciendo que son defectos de fábrica, que no se hacen responsables y no ofrecen respaldo para dar una solución. Un tema más para Honda México, que dirige Hirochi Shimizu, quien no tiene en Claudia Asencio de Honda Pedregal su mejor apoyo, ya que a pesar de que los compradores han intentado reiteradamente buscar una solución, solo encuentran evasivas de la ejecutiva sin poder hacer prosperar su exigencia. Sólo queda esperar que la Profeco tome cartas en el asunto y respalde a los compradores que se sienten vulnerados con el actuar de esta empresa.

IMPI A CHILE

Quien la siguiente semana estará en Chile es el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel Margáin, acompañado de la plana mayor del Consejo Regulador Del Tequila (CRT), que lleva Miguel Ángel Domínguez, ya que serán testigos de la destrucción de más de 12 mil cajas de tequila apócrifo, esto gracias a la colaboración del propio IMPI con el sistema de aduanas, y con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) del país sudamericano, cuya dirección lleva Maximiliano Santa Cruz. Este tema resulta relevante si se considera que México produce 273 millones de litros por año, de los cuales 196 millones fueron para exportación a 120 países, y que para el 2020 se espera un aumento del 14% en este nicho. Al tiempo de que es el producto mexicano reconocido por excelencia, ya que en el país existen 148 destileros aceptados en el Consejo, de los cuales, sólo nueve son de capital extranjero, es decir, el 94% son capitales nacionales.