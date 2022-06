Caso Culiacán reúne a Rocha Moya y a Cuen

audima

El tema del encuentro. Rubén Rocha Moya y Melesio Cuen se reunieron. El Gobernador no tuvo empacho alguno en mostrarse en un lugar público con quien despidió de la Secretaría de Salud. Y líder y fundador del Partido Sinaloense lo llevó a su terreno. Ya el viernes pasado en la inauguración del restaurante “Beisbox” en Mazatlán propiedad de la familia Cuen, Rocha Moya había adelantado que se reunirían a tomar chocolate. Y así fue. Ayer causó revuelo verlos juntos y hasta sonriendo en momentos compartiendo el desayuno. De inmediato aparecieron las especulaciones. Y aunque en todas hay razones que tienen su peso particular, aquí les va el tema que llevó a Rocha Moya a sentarse con Cuen. El caso Culiacán. Para el Gobernador está más que claro que el tema que hoy lo ocupa y en el que todo su gobierno está volcado es la salida de Jesús Estrada Ferreiro de la alcaldía de Culiacán. Gobernador, Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza, la Fiscal Sara Bruna Quiñonez y la titular de la Auditoria Superior en Sinaloa Emma Guadalupe Félix están con todo contra Estrada Ferreiro. Y claro está el Congreso del Estado dominado por Morena y su líder Feliciano Castro. Cuen desde el principio del conflicto marco su postura. Defender a Estrada Ferreiro. Y sus diputados en el Congreso así lo han hecho. Estrada Ferreiro dio un buen golpe en su defensa. Se adelantó y en sesión extraordinaria solicitó licencia por hasta por seis meses y se nombró como Presidenta provisional a la Sindica Procuradora Rosario Valdez. Todo bien. Todo conforme a la Ley. Pero Rosario Valdez está alineada con el PAS. Hoy para el Gobernador es necesario negociar la salida de Estrada Ferreiro y quien será el sustituto, para que el conflicto no se complica más. Habrá que esperar el rumbo que tome el tema.

No es una, son tres cabezas. El Grupo Arhe y su Presidente Juan José Arellano Hernández no solo trae careada con el Secretario del Ayuntamiento Edgar González. También parece que le son incomodos otros dos funcionarios. Nayla Adile Velarde Oficial Mayor y el Tesorero Javier Alarcón. De este último nos dicen que está en la orillita para ser retirado. Parece que los benefactores de Mazatlán tienen una gran influencia sobre el Alcalde Luis Guillermo Benítez. Y esta se confirmará si alguno de estos tres funcionarios es despedido. Cualquier pretexto que se argumente, es solo una pantalla. Y la “cabeza” de estos funcionarios es posible que ya se haya acordado en el viaje que hizo a Yucatán el Alcalde que presumió una foto en el estadio de beisbol de los “Leones de Yucatán”. ¿Saben quien es el propietario de ese equipo? Pues Grupo Arhe.

Las otras instancias. Ante la nulidad de la Sindica Procuradora Claudia Cárdenas y del titular del Órgano de Control Interno Rafael Padilla, regidores han tenido que acudir a la ASE y al Congreso del Estado para denunciar la irregular compra de luminarias con un monto de 400.8 millones, sin licitar. Y Observatorio Ciudadano Mazatlán también presentó la denuncia, se asegura muy bien fundamentada. Este y otros temas son más que suficientes para llevar al Alcalde ante la Fiscalía. Regidores y Observatorio Ciudadano deberían de revisar quien está atrás de este negociazo. Un norte. Les dicen dueños de Mazatlán.