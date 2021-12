Caso del presidente del PAN de Ahome, es una “papa caliente”

audima

Alerta. Los cuerpos de seguridad y de salud apretaron tuercas en Ahome para evitar hechos de violencia y rebrote de covid en las fiestas de fin de año. Se enoje quien se enoje, el gobierno municipal determinó cerrar hoy a las 21:00 horas la playa de El Maviri, el malecón de Topolobampo y las alamedas. Además, los negocios a las 02:00 horas. A ese acuerdo llegó el alcalde Gerardo Vargas Landeros y el secretario de la comuna, Genaro García Castro, con los demás funcionarios municipales, quienes se reunieron para tomar acciones y estrategias para el operativo de 2021 que tiene como fin de que no haya pérdida de vidas y contener los casos de coronavirus. Una de las cosas en la que no pocos van a estar pendientes es si hay balaceras o no con la llegada del nuevo año. Será el debut del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo.

A prueba. Dicen que el caso del presidente del Partido Acción Nacional de Ahome, Ariel Aguilar, es una “papa caliente” para el vicefiscal en la zona norte, Leonel Valenzuela. Que se sepa, es el primer caso relevante que se presenta desde que Valenzuela asumió el cargo. Aguilar y muchos están pendientes que resuelven en la investigación que iniciaron para determinar un posible delito del fuero común. Por lo pronto, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación por lo del arma de fuego, por lo que en las próximas horas podría estar ya en la calle. En el caso “el platillo fuerte” sería como lo encaucen en la Vicefiscalía si es que dan con “bolas”.

Sin vínculo. Así como muchos, el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, no ve ninguna relación de la agresión a balazos al negocio de Aguilar con la situación interna que se vive en el partido tras las elecciones para elegir a la dirigencia estatal y en la que hubo la intervención de grupos armados que irrumpieron en la casa del líder del blanquiazul en Culiacán y diputado local Adolfo Beltrán y otros operadores allegados de una de las contendientes, Verónica Montaño. Es decir, no hay un móvil político en el caso, por lo que se fortalece la hipótesis de que es por “asuntos personales”, aunque Aguilar sostuvo que desconoce la causa.

Por la libre. Dicen que el coqueteo de los líderes cenecistas encabezados por el líder estatal Faustino Hernández con el alcalde Gerardo Vargas Landeros sorprendió a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Se habla que César Emiliano Gerardo, líder del tricolor en el municipio, desconocía que el sector cenecista tenía acuerdos para apoyar a algunos, como quedó de manifiesto en la reunión que sostuvieron los líderes cenecistas con Vargas Landeros en Higuera de Zaragoza. Juan Díaz y Aristeo Verdugo, presidente del Comité Municipal Campesino número 5 y 17, respectivamente, traen sus “gallos” en cada una de las sindicaturas. A ver si no los quieren expulsar del PRI, junto a Faustino Hernández, por el acercamiento con Vargas Landeros, de origen morenista.

Refrito. Corre la versión que el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo se va a destrabar entrando el año luego de que la mayoría se manifestó a favor de que se construya en el ejercicio participativo que realizó la Secretaría de Gobernación el mes pasado. Se habla que la demanda que interpusieron los de Aquí No ante la Semarnat aduciendo que los terrenos en donde se está instalando la planta son nacionales solo es para dilatar el proyecto porque eso ya es cosa juzgada. Y es que la denuncia es un “refrito”. Quienes están enterados del caso mencionan que el empuje vendrá del gobierno federal que tiene como base el resultado de la votación del proyecto.