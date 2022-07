Casos de Covid-19 en Mocorito, ¿bajo sospecha?

Mocorito es mágico en todos los sentidos, es el único municipio de la región del Évora que tiene el distintivo de Pueblo Mágico, y la pandemia provocada por covid no ha impedido que este municipio apague su majestuosidad, tanto que por arte de magia, los casos de pacientes contagiados de covid-19 desaparecen y se pierden por ahí, porque según las estadísticas de contagiados a lo largo del Évora, no es coherente que en Mocorito hay seis casos, cuando Salvador Alvarado tenía 26 activos y 27 en Angostura, esto según el último reporte que emitió la Secretaría de Salud de Sinaloa, el 20 de junio de este año. Y esto no se refleja solo en la quinta ola, sino que siempre Mocorito ha destacado por los pocos contagios, oficialmente, cuando la sociedad dice otra cosa. Tan solo en la actualidad, el síndico de Melchor Ocampo, Jesús Lara, pidió a la sociedad ser consciente con la quema de basura para no afectar la salud de los que se encuentran en recuperación de covid, porque en la mayoría de las comunidades hay pacientes activos, sin duda esto sigue sin concordar con lo que dicen los números del sector salud.

A lo largo de la región del Évora se ha mencionado mucho que se han presentado casos de violencia contra las mujeres, esto ha sido una alerta roja sobre el complicado contexto que viven las femeninas, y la coincidencia es que en cada municipio parecen acudir a la misma estrategia: conferencias. Nunca está de más crear conciencia en la sociedad, pero en el Évora tienen demasiada fe en que eso ayudará a erradicar o frenar los casos de violencia, cuando es evidente que no es muy funcional, porque siguen apareciendo nuevos casos, y solo es señal de que hace falta que se tomen cartas en el asunto e implementen métodos que vayan más allá de decirle a la sociedad que la violencia no es buena.

La Jurisdicción Sanitaria No. III, que encabeza Julio César López Ramos, hace mucho énfasis en que para prevenir los casos de dengue, la sociedad debe de poner de su parte y descacharrizar, ya que esta es la principal medida para evitar la reproducción del mosco Aedes aegypti, que es el causante de este padecimiento. Es bueno que lo recuerden, pero por unos la llevan todos, una gran cantidad de familias se preocupan por mantener su entorno limpio y pese a eso los moscos abundan, principalmente en rancherías donde hay mucho monte, donde por más que se limpie es casi imposible controlar los moscos, esto en algunas comunidades de la sindicatura del Valle, Mocorito. Y también donde los mocoritenses casi nunca han visto un camión fumigador, por lo que ya está de más exigir que pongan de su parte y limpien cuando no les apoyan con fumigación.

Dos pozos son los que se encontraban secos en el pueblo mágico de Mocorito y que con las lluvias pudieron ser reactivados. Esperemos que con esto, la población de la cabecera municipal no sufra más problemas de escasez de agua por tuberías, pues el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Héctor Prado, ya declaró que aunque aún no están al 100 por ciento, por lo menos los mantos freáticos captaron el 65 % del agua, por lo que el servicio debería estar restablecido en su totalidad prontamente.